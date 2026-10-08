Porsche vrea să vândă mai puține automobile, dar mai scumpe

Într-un moment în care traversează o criză fără precedent, producătorul german de mașini de lux Porsche a anunțat miercuri că intenționează să vândă mai puține vehicule, dar la prețuri și mai mari, pentru a-și revitaliza profitabilitatea în cădere liberă din cauza concurenței chineze, transmite AFP.

Cu motto-ul ”valoare înainte de volum”, filiala gigantului auto german Volkswagen, la rândul său în dificultate, își propune să-și reducă pragul de rentabilitate sub 200.000 de vehicule pe an, conform noii strategii pentru 2035, prezentată miercuri la centrul său de dezvoltare din Weissach (sud-vestul Germaniei).

Anul trecut, Porsche a livrat aproape 280.000 de vehicule, o scădere de 10% față de 2024.

În același timp, producătorul emblematicului model 911 își propune să crească prețul mediu de vânzare al automobilelor sale de top cu aproximativ 20% pe termen mediu, în special prin consolidarea exclusivității acestora.

Această trecere la un segment superior de piață ar urma să fie însoțită de o reducere semnificativă a costurilor. Confruntat cu scăderea vânzărilor în China și cu o cerere mai slabă decât se aștepta pentru vehicule electrice, Porsche intenționează să își reducă forța de muncă cu un sfert până în 2030, ceea ce corespunde cu eliminarea celor 9.000 de locuri de muncă anunțate deja pentru această perioadă.

Porsche a precizat miercuri că intenționează, de asemenea, să elimine 40% din posturile sale de conducere, în principal pentru a accelera procesul decizional. În plus, constructorul auto intenționează să reducă numărul de variante ale modelelor sale cu 20% și să reducă costurile și timpii de dezvoltare pentru viitoarelor sale vehicule.

În ceea ce privește China, unde livrările au scăzut cu aproape o treime în prima jumătate a anului 2026, directorul general Michael Leiters a declarat reporterilor că își dorește ”o afacere mai mică, dar mai puternică și mai rezistentă”. La apogeu, piața din China a fost responsabilă pentru aproximativ 35% din vânzările Porsche, dar acum reprezintă doar aproximativ 15%, o pondere care este așteptată să scadă în continuare. În consecință, producătorul german intenționează să reducă semnificativ rețeaua de dealeri din China, de la peste 150 de puncte de vânzare, până la 75 – 80 de puncte de vânzare la sfârșitul anului 2026.

Confruntat cu încetinirea cererii de vehicule electrice, Michael Leiters a confirmat, de asemenea, că Porsche va continua să investească în motoare cu ardere internă și hibride plug-in, în paralel cu investițiile în tehnologiile electrice. ”Creșterea investițiilor noastre în tehnologiile cu combustie nu înseamnă abandonarea energiei electrice”, a spus CEO-ul Porsche, asigurând în același timp că ”911 nu va fi niciodată electric”.