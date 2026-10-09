Poșta Română își deschide vineri porțile pentru public, de Ziua Mondială a Poștei

Poșta Română va organiza vineri, de Ziua Mondială a Poștei, un eveniment cu porțile deschise, în cadrul căruia publicul va putea vizita HUB-ul companiei și alte spații care, în mod obișnuit, nu sunt deschise vizitatorilor.

Evenimentul ‘Ziua Porților Deschise’ va avea loc la sediul companiei din Calea Giulești nr. 6-8, București.

Astfel, în intervalul 14:00 – 18:00, evenimentul va fi dedicat în special elevilor și studenților, care vor putea participa la tururi și vor putea descoperi traseul parcurs de scrisori și colete, de la preluare până la sortare și expediere. De asemenea, vor fi organizate activități interactive despre activitatea poștală.

Începând cu ora 18:00 și până la ora 21:00, evenimentul va fi deschis publicului larg, iar vizitatorii vor putea participa la tururile organizate și vor avea acces în spații care, în mod obișnuit, nu sunt deschise publicului.

Unul dintre spațiile care vor putea fi vizitate este HUB-ul Poștei Române, unde participanții vor putea urmări procesul de sortare a coletelor și corespondenței și modul în care acestea sunt pregătite pentru expediere către destinatari.

O altă oprire va fi Poșta Tipografie, unde vizitatorii vor putea vedea cum sunt tipărite cărțile.

Participarea la ‘Ziua Porților Deschise’ este gratuită, pe baza înscrierii prealabile.