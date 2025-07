Potențialul tehnologiei blockchain rămâne în mare parte nevalorificat în România, iar companiile care aleg să investească timpuriu în această direcție beneficiază de o oportunitate unică de a obține un avantaj competitiv, susține Adrian Grigoraș, director Technology Consulting, EY România, într-o analiză remisă joi AGERPRES.

Potrivit acestuia, tehnologia blockchain este cunoscută la nivel global pentru rolul său în domeniul criptomonedelor, însă această tehnologie evoluează rapid dincolo de originile sale financiare, conturându-se ca o infrastructură fundamentală pentru încredere, transparență și descentralizare, atât în sectorul public, cât și în cel privat.

‘Tehnologia blockchain reprezintă un sistem avansat de baze de date care permite partajarea transparentă a informațiilor în cadrul unei rețele. Datele sunt structurate în blocuri interconectate într-un lanț, o arhitectură ce asigură consistența informațiilor în timp, întrucât acestea nu pot fi șterse sau modificate fără acordul întregii rețele. Prin urmare, tehnologia blockchain poate fi utilizată pentru a crea un registru perpetuu destinat urmăririi comenzilor, plăților, conturilor și a diverselor tipuri de tranzacții. În plus, sistemul este prevăzut cu mecanisme de protecție menite să împiedice introducerea neautorizată de date și să mențină o perspectivă unitară asupra tuturor tranzacțiilor împărțite între participanți. Tehnologia blockchain are numeroase aplicații fascinante, însă ceea ce o face cu adevărat captivantă este capacitatea sa de a se integra cu alte tehnologii de vârf, în special cu Internet of Things (IoT) și inteligența artificială (IA)’, a explicat acesta.

Adrian Grigoraș subliniază că tehnologia blockchain a câștigat tot mai mult teren la nivel global, fiind adoptată activ atât de sectorul public, cât și de cel privat. Estonia a integrat eficient această tehnologie pentru a spori securitatea datelor medicale și pentru a simplifica procesele din sistemele judiciare, legislative, de securitate și din registrul comerțului, printre altele. Această abordare proactivă nu doar că protejează informațiile sensibile, ci contribuie și la creșterea transparenței și eficienței în diverse domenii.

Autoritatea suedeză pentru proprietate funciară, Lantmateriet, a finalizat cu succes un proiect pilot al unui sistem de înregistrare funciară bazat pe blockchain. Acest sistem inovator îmbunătățește securitatea și eficiența tranzacțiilor imobiliare prin stabilirea unei surse de informații unice și de încredere. Prin valorificarea tehnologiei blockchain, Lantmateriet urmărește să simplifice transferurile de proprietate și să consolideze încrederea între actorii implicați în piața imobiliară.

În sectorul privat, Birra Peroni a implementat blockchain-ul pentru a asigura trasabilitatea malțului său 100% italian, în colaborare cu EY, prin intermediul EY OpsChain Traceability. Peroni a dezvoltat un sistem care înregistrează date esențiale despre producție pe blockchain-ul Ethereum, făcându-le accesibile consumatorilor prin coduri QR de pe etichetele sticlelor. Astfel, consumatorii pot urmări parcursul malțului de la recoltare până în pahar, sporind încrederea și implicarea consumatorilor.

‘În România, însă, potențialul tehnologiei blockchain rămâne în mare parte nevalorificat. Potrivit raportului EY Emerging Technology Investment in Romania, blockchain-ul se situează pe ultimul loc în clasamentul celor zece tehnologii emergente analizate, 62,9% dintre respondenți declarând că organizațiile pentru care lucrează nu au implementat încă această tehnologie. Deși un procent semnificativ se află în faza de planificare a investițiilor sau de testare a acestei tehnologii (23,6%), implementarea completă rămâne limitată la doar 4,5%. Având în vedere nivelul încă redus de adoptare a tehnologiei blockchain în România, companiile care aleg să investească timpuriu în această direcție beneficiază de o oportunitate unică de a obține un avantaj competitiv’, atenționează specialistul.

Tehnologia poate fi utilizată atât în România, cât și dincolo de granițele sale. Raportul ONU privind tehnologia blockchain și implicațiile acesteia asupra facilitării comerțului evidențiază modul în care această tehnologie poate fi aplicată în multiple domenii, aducând beneficii semnificative atât guvernelor, cât și mediului de afaceri.

În ceea ce privește comerțul, blockchain-ul oferă numeroase aplicații concrete, printre care se numără: simplificarea procedurilor de vămuire transfrontalieră, coordonarea între părțile implicate, procesarea plăților și finanțarea comercială, gestionarea riscurilor asociate comerțului, raportarea tranzacțiilor, planificarea politicilor comerciale și a datelor, transparența în lanțul de aprovizionare și trasabilitatea pe întregul lanț valoric.

În acord cu tendințele globale, companiile din România încep să exploreze tehnologia blockchain pentru a-și consolida operațiunile. Potrivit raportului EY România, organizațiile interesate de această tehnologie urmăresc, în principal, să îmbunătățească trasabilitatea documentelor (84%), să protejeze informațiile confidențiale (74%) și să accelereze procesarea tranzacțiilor (71%).

Aceste priorități reprezintă un indiciu clar că mediul de afaceri din România recunoaște potențialul blockchain-ului de a consolida încrederea, de a asigura transparența și de a crea registre rezistente la falsificare, susține Grigoraș.

‘Această tehnologie poate spori productivitatea, reduce ineficiențele și transforma radical rolul datelor în economie. Blockchain-ul constituie un element esențial în construcția unei economii digitale transparente, sigure și eficiente. Fie că este aplicată în procesele de afaceri locale sau în facilitarea comerțului internațional, tehnologia blockchain oferă actorilor implicați acces la date fiabile, tranzacții securizate și o optimizare considerabilă a operațiunilor. Adoptarea acestei tehnologii poate contribui la eficientizarea interacțiunilor în ambele sectoare, public și privat, precum și între cele două, facilitând astfel alinierea României la cele mai bune practici internaționale’, mai spune el.

