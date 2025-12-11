Predicții cyber 2026: AI devine ”multiplicatorul de forță” al infracționalității cibernetice

Creșterea utilizării Inteligenței Artificiale (AI) de către infractorii cibernetici, atacurile fizice tot mai accesibile asupra dispozitivelor mobile, dar și securitatea deficitară a infrastructurii IoT și de printare vor transforma fundamental modul în care organizațiile și companiile își protejează datele și tehnologia, consideră experții HP, într-un document în care sunt incluse predicțiile de securitate pentru anul 2026.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, transmis miercuri AGERPRES, noile tehnologii, precum AI, devin ”multiplicatorul de forță” al infracționalității cibernetice.

”Ne așteptăm ca grupările infracționale să automatizeze tot mai multe etape ale atacurilor folosind agenți AI – de la analizarea țintelor, până la identificarea vulnerabilităților. Infractorii cibernetici nu se vor limita la crearea de conținut pentru phishing; vor utiliza AI pentru sarcini complexe, extinzându-și capacitățile operaționale și reducând resursele necesare. Organizațiile trebuie să se asigure că amenințările pot fi controlate, izolate și remediate, protejându-și flota, maximizând timpul de funcționare și, în cele din urmă, asigurând viitorul muncii”, explică Alex Holland, expert senior în cadrul laboratorului de securitate al organizației, în comunicat.

În același timp, Boris Balacheff, expert în cercetare și inovare în domeniul securității în cadrul aceleiași companii, subliniază că atacurile fizice asupra dispozitivelor vor fi mai simple și mai ieftine în era muncii hibride.

”Astăzi, angajații lucrează în cafenele, baruri, hoteluri și centre de conferințe din întreaga lume, oferind oportunități ample pentru ca un infractor cibernetic să manipuleze un dispozitiv atunci când utilizatorul se îndepărtează. De asemenea, aceștia vor folosi mai des periferice și infrastructuri partajate, inclusiv imprimante. Prin manipulare fizică, hackerii pot încerca să extragă date, să preia controlul dispozitivelor compromise pentru acces mai larg la rețelele organizațiilor sau chiar să declanșeze atacuri distructive care sparg dispozitivele ce nu au funcții de auto-remediere integrate încă din faza de proiectare. Pentru a asigura viitorul muncii, organizațiile vor trebui să prioritizeze hardware-ul cu securitate și reziliență integrate la fiecare nivel”, a spus Balacheff.

În ceea ce privește imprimantele, IoT și Edge, securitatea acestora va trebui să devină prioritate după un an plin de atacuri.

”Prea mulți ani, imprimantele au fost ultima prioritate pentru echipele de securitate. Multe organizații nu au vizibilitate sau control de bază asupra infrastructurii de printare. Acest lucru generează puncte oarbe – de la tentative de exploatare la amenințări interne, firmware învechit, actualizări malițioase și configurări greșite, precum porturi deschise sau acreditări implicite nemodificate. Aceste lacune de securitate oferă infractorilor cibernetici un potențial punct de lansare pentru a compromite nu doar imprimanta și datele stocate pe aceasta, ci și alte dispozitive din rețea. Anul viitor, organizațiile și guvernele vor cere ca dispozitivele endpoint, precum imprimantele, să includă monitorizare activă și continuă pe tot parcursul ciclului de viață”, susține Steve Inch, global senior print security strategist, a compania de tehnologie.

