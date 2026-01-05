Președintele Hyundai avertizează că urmează un an dificil pentru industria auto mondială

Președintele Hyundai Motor, Chung Euisun, a avertizat că urmează un an dificil pentru industria auto globală și în acest context a declarat că producătorul auto sud-coreean trebuie să își consolideze capacitățile în domeniul Inteligenței Artificiale, transmite Bloomberg.

În discursul său de Anul Nou, Chung Euisun a avertizat că tensiunile comerciale globale și intensificarea concurenței vor afecta profitabilitatea industriei auto, în timp ce conflictele geopolitice ar putea afecta operațiunile din unele regiuni, ceea ce ar putea duce la o suspendare a activității. ‘Acesta va fi anul în care factorii de criză de care ne-am îngrijorat mult timp devin realitate’, a subliniat Chung.

Cel mai mare producător auto sud-coreean a fost puternic afectat de regimul tarifar al președintelui american Donald Trump, care a impus o taxă de 15% asupra mașinilor fabricate în Coreea de Sud. Aceasta a costat Hyundai aproximativ 1,8 trilioane de woni numai în al treilea trimestru. La aceste provocări s-a adăugat o razie asupra unei fabrici Hyundai-LG Energy Solution din SUA, în septembrie, ceea ce ar urma să întârzie construcția uzinei cu cel puțin două până la trei luni.

Chung a mai spus că Hyundai este în urma rivalilor în cursa inteligenței artificiale, solicitând colaborarea cu o serie de parteneri pentru a-și spori capacitățile în domeniul AI. ‘Dacă privim realitatea, companiile globale de top și-au asigurat deja o poziție dominantă în acest domeniu prin investiții în valoare de sute de trilioane de woni, dar capacitățile pe care le avem acum nu sunt încă suficiente’, a spus președintele Hyundai.

În cadrul planurilor sale în domeniul inteligenței artificiale și roboticii, Hyundai a lansat Robotics Lab în 2019 și a achiziționat Boston Dynamics doi ani mai târziu. Compania intenționează să investească 125 de trilioane de woni în Coreea de Sud în următorii cinci ani în inteligență artificială, robotică și alte tehnologii noi.

‘Pe măsură ce accentul se îndreaptă către inteligența artificială fizică, valoarea entităților noastre în mișcare, cum ar fi automobilele și roboții, și datele noastre despre procesul de fabricație vor deveni din ce în ce mai valoroase. Aceasta este o armă puternică, unică pentru noi, pe care companiile Big Tech nu o pot imita cu ușurință’, a spus Chung.

Separat, Hyundai Motor Co a anunțat luni că își propune să vândă 4,16 milioane de vehicule în acest an, după ce în 2025 a vândut 4,14 milioane de vehicule, puțin sub obiectivul de vânzări de 4,17 milioane de unități pe care și l-a propus pentru anul trecut.