Hyundai avertizează că războiul din Orientul Mijlociu perturbă exporturile şi lanţurile globale de aprovizionare

Producătorul auto sud-coreean Hyundai Motor avertizează că exporturile către Europa şi Africa de Nord, care tranzitează de obicei Orientul Mijlociu, sunt afectate de conflictul din regiune, evidenţiind presiunile tot mai mari asupra lanţurilor globale de aprovizionare, transmite Reuters.

Perturbările arată cum conflictul blochează rute maritime esenţiale, crescând costurile logistice, întârziind livrările şi punând presiune asupra producătorului auto şi furnizorilor săi.

Hyundai Motor, al treilea cel mai mare producător auto din lume după vânzări, împreună cu afiliata sa Kia Corp, a avertizat că efectele conflictului vor continua chiar dacă războiul cu Iranul s-ar încheia curând. Kim Dong-jo, vicepreşedinte senior în cadrul biroului de politici globale al Hyundai, a declarat că refacerea lanţurilor de aprovizionare va necesita timp.

”Chiar dacă conflictul se încheie, va dura o perioadă considerabilă până când lanţurile de aprovizionare existente vor fi reconstruite şi restabilite”, a spus Kim.

Declaraţiile au fost făcute în portul Pyeongtaek-Dangjin, situat la sud-vest de capitala Seul, unde oficiali guvernamentali, companii de logistică şi producători auto s-au întâlnit pentru a evalua impactul războiului.

Întâlnirea a avut loc în portul unde numeroase automobile erau aliniate pe chei pentru a fi încărcate pe o navă transportatoare uriaşă, care urma să transporte aproximativ 4.900 de vehicule către coasta de vest a Statelor Unite.

Kim a precizat că majorarea costurilor logistice şi dificultăţile legate de aprovizionarea cu materii prime, generate de conflict, pun presiune şi asupra furnizorilor de componente şi asupra producţiei. Hyundai colaborează cu furnizorii şi cu autorităţile pentru a limita perturbările.

Divizia de logistică a grupului, Hyundai Glovis, a declarat că în prezent nu mai poate utiliza unele rute din Orientul Mijlociu, fiind nevoită să depoziteze temporar mărfurile în locaţii alternative până la stabilizarea situaţiei.

Compania a precizat că rutele către coastele de est şi vest ale Americii de Nord nu au fost afectate semnificativ până acum, însă accesul limitat la Orientul Mijlociu şi costurile mai mari ale combustibilului reduc eficienţa operaţiunilor.

Ministrul Comerţului din Coreea de Sud, Yeo Han-koo, a declarat că unele transporturi sunt redirecţionate către huburi intermediare, precum Sri Lanka, unde sunt depozitate temporar până când companiile decid când pot relua transportul.

Luna trecută, Reuters a relatat că unele exporturi de maşini second-hand din Japonia nu au putut intra în Sri Lanka deoarece porturile au devenit congestionate cu marfă redirecţionată din Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Exporturile Coreei de Sud au înregistrat în martie cea mai puternică creştere din aproape patru decenii, însă livrările către Orientul Mijlociu au scăzut cu 49%. Exporturile auto au rămas aproape neschimbate, deoarece perturbările de aprovizionare au compensat cererea puternică pentru vehicule ecologice.

Hyundai Motor a anunţat joi că a vândut la nivel global 358.759 de vehicule în martie, în scădere cu 2,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Vânzările pe piaţa internă au scăzut cu 2%, iar cele externe cu 2,4%.