Prețul, principalul criteriu în alegerea locuinței în 2026; cumpărătorii se orientează spre imobile vechi și periferii

Prețul este criteriul decisiv pentru cumpărătorii de locuințe în 2026, aceștia orientându-se în principal spre imobile mai accesibile, în special locuințe vechi sau situate la periferia marilor orașe, reiese dintr-un sondaj realizat de Imobiliare.ro.

Conform studiului, aproximativ 32% dintre respondenții sondajului realizat de Imobiliare.ro au declarat că își doresc să cumpere anul acesta o casă. Pe locul al doilea în topul preferințelor potențialilor cumpărători s-au aflat apartamentele cu 2 camere (30%), acestea fiind urmate de apartamentele cu 3 camere (19%).

‘Doar 11% dintre cei intervievați își doresc să cumpere, în 2026, o garsonieră, acestea fiind locuințe potrivite în special tinerilor aflați la început de drum sau micilor investitori. Apartamentele cu 4 camere sunt căutate cel mai puțin (8%)’, susțin autorii analizei.

Astfel, ponderea acestora în totalul ofertei este, totuși, limitată ele reprezentând mai degrabă o alternativă pentru cei care își doresc mai mult spațiu fără a părăsi orașul și a se muta în localitățile de la periferie.

Aproape șase din 10 potențiali cumpărători se orientează spre locuințe scoase la vânzare pentru cel mult 120.000 euro, arată sondajul Imobiliare.ro. În plus, pentru 80% dintre cei intervievați suma pe care o au de achitat pentru a deveni proprietari este mai importantă decât vechimea locuinței pe care urmează să o achiziționeze.

Totodată, mai puțin de 20% dintre respondenți sunt dispuși să plătească pentru viitoarea lor locuință între 120.001-170.000 euro și 10% și-au alocat în acest sens un buget cuprins între 170.001-200.000 euro. Locuințele cu prețuri mai mari sunt vizate de 15% dintre potențialii cumpărători, arată sursa citată.

Locuințele vechi sunt vizate de cea mai mare parte a românilor (44%) care caută activ, în momentul de față, o proprietate pe platforma Imobiliare.ro.

Potrivit sursei citate, locuințele noi rămân de interes pentru cumpărători, dar cu unele condiții. Astfel, sunt vizate fie apartamentele și casele scoase la vânzare de către proprietari (37%), fie cele pentru care lucrările au fost finalizate în 2025 (15%).

‘Primele dintre acestea le oferă cumpărătorilor avantajul de a se bucura de un spațiu modern, evitând achitarea cotei de TVA de 21% impusă din vara anului trecut la achiziția locuințelor noi. În cazul locuințelor pentru care lucrările de construcții au fost finalizate anul trecut, beneficiul este acela că noii proprietari se pot muta imediat. Luând în considerare bugetul pe care își doresc să-l aloce românii pentru realizarea unei achiziții imobiliare, dar și preferințele lor când vine vorba de tipul locuinței vizate, putem spune că 2026 este anul în care cumpărătorii se îndreaptă în mare parte spre case aflate la periferia marilor orașe sau spre apartamente vechi pentru a obține un preț mai bun’, se menționează în document.

Prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare în România se apropie de pragul de 2.000 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro – instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară, precizează sursa citată.

‘Chiar dacă prețul primează în alegerea locuinței, localizarea este, de asemenea, importantă pentru cei care își doresc să facă anul acesta o achiziție imobiliară. Astfel, 32% dintre potențialii cumpărători sunt dispuși să plătească mai mult pentru a se muta într-un apartament sau într-o casă situată într-o zonă mai bună a orașului. Există, însă, și persoane pentru care bugetul nu este negociabil. Potrivit sondajului, 30% dintre cumpărători ar alege o locuință mai mică pentru a se încadra în suma pe care și-au alocat-o achiziției, în timp ce 22% s-ar îndrepta spre o locuință veche pentru a obține un preț mai bun’, susțin autorii analizei.

Pe de altă parte, pentru 16% dintre cei aflați în căutarea unei proprietăți compromisurile nu își au locul în achiziția unei locuințe. Studiul arată că aceștia ar prefera mai degrabă să se mute într-o locuință închiriată decât să facă rabat la lista lor de cerințe.

‘Românii aflați în căutarea unei locuințe nu se grăbesc să facă o achiziție. Cei mai mulți dintre cei care folosesc platforma Imobiliare.ro pentru a identifica o proprietate potrivită nevoilor lor spun că se așteaptă să aibă nevoie de cel puțin șase luni (44%) pentru a o găsi. Se poate observa, astfel, că potențialii cumpărători vor să analizeze temeinic oferta disponibilă la nivelul pieței, să compare proprietățile și să ia o decizie informată, nu în grabă’, mai arată cercetarea.

Aproximativ 25% dintre respondenții sondajului anticipează că vor avea nevoie de 3-6 luni pentru a găsi locuința perfectă, iar alți 21% sunt de părere că o pot identifica într-un interval de 1-3 luni. Doar 10% consideră că pot deveni proprietari în mai puțin de o lună.

Aproximativ 33% dintre cei care au luat parte la sondaj spun că taxele și impozitele din 2025 i-au făcut să amâne până acum decizia de achiziție. Pentru patru din 10 cumpărători impozitul pe proprietate este un aspect luat în considerare în alegerea viitoarei locuințe.

Sondajul Imobiliare.ro a fost realizat, în luna februarie 2026, în rândul potențialilor cumpărători interesați de realizarea unei achiziții imobiliare în principalele șase centre urbane din România (București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Timișoara) sau în localitățile situate la periferia acestora. Aproape 450 de persoane au luat parte la sondaj.

Într-o cercetare similară realizată la începutul anului trecut, apartamentele cu 2 camere erau cele mai populare locuințe în rândul cumpărătorilor. Casele din zona periurbană erau considerate o alternativă tentată, în contextul în care puteau oferi mai mult spațiu la un preț de multe ori mai scăzut decât cel al unor proprietăți similare aflate în oraș.