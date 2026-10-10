Prezență record a constructorilor chinezi la Salonul Auto de la Paris

Un număr record de 20 de mărci auto chinezești vor fi prezente săptămâna viitoare la Salonul Auto de la Paris, o dovadă a modului în care producătorii auto din China au devenit o amenințare pentru constructorii europeni, în pofida barierelor comerciale tot mai mari, transmite Reuters.

Delegația chineză de anul acesta va fi de două ori mai numeroasă decât cea de la ediția anterioară, iar numelor consacrate, precum BYD și Chery, li se vor alătura mărci noi, precum Aito și Avatr.

Salonul Auto de la Paris are loc într-un moment crucial pentru industria auto europeană. Vânzările producătorilor europeni în China au scăzut drastic după pandemia de COVID-19, în timp ce producătorii chinezi, confruntați cu încetinirea cererii interne și, practic, excluși de pe piața americană, și-au îndreptat atenția către Europa.

‘Chinezii spun ‘Trebuie să încercăm să dominăm Europa, pentru că în SUA nu putem face nimic’. Dacă SUA ar fi permis accesul producătorilor auto chinezi, Europa… nu ar mai fi fost un câmp de luptă atât de disputat’, a declarat Brad Kunz, partener în cadrul firmei de consultanță Grant Thornton Stax.

Datele furnizate de Schmidt Automotive Research arată că mărcile chinezești dețineau o cotă de 10,7% din piața europeană în al doilea trimestru, în creștere de la 5,7% cu un an în urmă și depășind rivalii japonezi, care au intrat pe piața europeană în anii ’70.

Presiunea exercitată de concurența chineză, combinată cu cererea europeană scăzută, tarifele vamale impuse de SUA și costurile legate de electrificare, încep să își pună amprenta asupra producătorilor auto europeni. Volkswagen elimină mii de locuri de muncă și analizează închiderea unor fabrici pentru a reduce costurile, în timp ce rivalul din segmentul de lux, BMW, disponibilizează, de asemenea, mii de angajați.

Uniunea Europeană a impus tarife vamale pentru mașinile complet electrice fabricate în China în urmă cu doi ani, însă producătorii chinezi au ripostat extinzându-și oferta către modele cu motor pe combustie și hibride plug-in. Mărcile chinezești au reprezentat peste 26% din piața vest-europeană a vehiculelor hibrid plug-in în al doilea trimestru, în creștere de la doar 2,2% în urmă cu doi ani.

Industria auto europeană pledează acum pentru impunerea unor tarife vamale pentru vehiculele hibrid plug-in chinezești, în timp ce UE lucrează la o legislație care va include prevederi de tipul ‘Fabricat în Europa’, impunând niveluri minime de conținut local pentru ca vehiculele electrice să fie eligibile pentru subvenții importante sau contracte guvernamentale.

În timp ce concurează cu rivalii chinezi pentru cotă de piață, producătorii auto europeni încearcă și să profite de ascensiunea acestora, punându-le la dispoziție capacități de producție în fabrici subutilizate și accesând tehnologia lor pentru vehicule electrice. Stellantis, de exemplu, a încheiat un parteneriat cu grupul chinez de stat Dongfeng.

‘Europenii joacă un fel de joc dublu’, a declarat Pedro Pacheco, vicepreședinte de cercetare la Gartner.

Producătorii auto chinezi au devenit competitori redutabili în domeniul tehnologiei vehiculelor electrice, însă producătorii europeni încearcă să riposteze cu o nouă generație de modele electrice mai accesibile.

‘Acest salon auto va fi probabil cel mai important din regiune de la începutul pandemiei. Este platforma pe care europenii o folosesc pentru a le transmite chinezilor că sunt încă puternici și pregătiți’, a declarat analistul auto Felipe Munoz.

Una dintre lansările europene de marcă din cadrul salonului, relansarea modelului Citroen 2CV de către Stellantis, va pune la încercare noile reglementări care permit producătorilor auto să renunțe la anumite dotări pentru a oferi vehicule electrice mai accesibile și a contracara concurența chineză.

Francois Roudier, secretar general al Organizației Internaționale a Constructorilor de Automobile (OICA), a declarat că apariția mărcilor chinezești a contribuit la revigorarea saloanelor auto, după ce interesul unor producători tradiționali scăzuse. Prezența numeroasă la Salonul de la Paris reflectă presiunea tot mai mare asupra producătorilor auto din ambele tabere de a concura pentru clienți pe o piață tot mai aglomerată. ‘Într-un fel, dacă nu ești prezent la salon, nu vinzi’, a afirmat Francois Roudier.