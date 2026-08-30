Primăria Capitalei organizează licitaţie pentru lucrări de amenajare a malurilor Dâmboviţei, între Piaţa Unirii şi Podul Izvor şi de reconstruire a podului Calicilor

Primăria Municipiului Bucureşti scoate la licitaţie un contract de aproape 64 de milioane de lei fără TVA care vizează lucrări de amenajare a malurilor Dâmboviţei, între Piaţa Unirii şi Podul Izvor şi de reconstruire a podului Calicilor. Durata execuţiei lucrărilor este de un an şi jumătate, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 1 octombrie, ora 15:00.

Potrivit datelor publicate sâmbătă pe Primăria Capitalei, proiectul privind reconstruirea podului Calicilor şi amenajarea malurilor râului Dâmboviţa între Piaţa Unirii şi Podul Izvor a fost deblocat în luna aprilie.

Contractul are o valoare totală de 63,96 milioane lei fără TVA, iar durata lucrărilor este estimată la 18 luni.

Lucrările vor fi împărţite în două obiective. Unul dintre acestea vizează reconstruirea de la zero „Podului Calicilor”, peste râul Dâmboviţa, care va face legătura pietonală între strada Şelari şi strada Sfinţii Apostoli, în zona Palatului de Justiţie şi Bisericii Domniţa Bălaşa.

Podul va avea 32 de metri lungime şi 23 de metri lăţime, cadru metalic, deck din lemn de stejar şi balustradă din sticlă securizată.

Al doilea obiectiv vizează amenajarea malurilor Dâmboviţei între Piaţa Unirii şi Podul Izvor pe o suprafaţă de 11.000 de metri pătraţi, de-a lungul râului.

Pe acest tronson va fi extins trotuarul prin platforme pietonale în consolă, suspendate la circa 2 metri deasupra apei. Lucrările includ o platformă specială de belvedere la Izvor, treceri de pietoni direct pe poduri, reabilitarea debarcaderului şi a podului pietonal existent, reconfigurarea pistei de biciclete de 1,2 m lăţime, refacerea spaţiilor verzi, cu menţinerea şi completarea vegetaţiei existente. Odată cu reabilitarea malurilor râului, în zonă va fi montat mobilier urban nou, respectiv bănci, suporturi de biciclete, coşuri, va fi modernizat iluminatul public cu tehnologie LED, iar întregul spaţiu va fi complet accesibilizat pentru persoanele cu dizabilităţi.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor pentru lucrări este 1 octombrie, ora 15:00, criteriul de atribuire fiind cel mai bun raport calitate-preţ.