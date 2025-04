Producția de hidrocarburi a Romgaz a crescut în primul trimestru din 2025 cu 0,04%

Romgaz a înregistrat în primul trimestru al acestui an o producție totală de hidrocarburi de 8,36 milioane barili echivalent petrol (bep), cu 0,04% mai mare față de cea din perioada similară a anului trecut, conform unui raport remis, marți, Bursei de Valori București.

Cantitatea de gaze naturale extrase, brut, a fost de 8,26 milioane bep (-0,43%), iar producția de condensat de 101.000 bep (plus 64,23%).

Gazele naturale din producția internă valorificate au totalizat 1,385 miliarde mc, în creștere cu 14,66% comparativ cu primul trimestru din 2024.

Producția de energie electrică s-a ridicat la 199,7 GWh (minus 24,3%).

Gazele naturale extrase din depozite au totalizat 1,213 miliarde mc (plus 28,06%), iar cele injectate 33,8 milioane mc (minus 17,76%).

Romgaz are ca principale segmente de activitate explorarea geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazeifere, producția de gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, furnizarea și distribuția de gaze naturale, operații speciale și servicii la sonde, producția și furnizarea de energie electrică.

Acționarul majoritar al companiei este statul român, cu o participație la capitalul social de 70,0071%.

Începând cu data de 12 noiembrie 2013, acțiunile emise de SNGN Romgaz sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București. Totodată, acțiunile societății sunt suport pentru certificate globale de depozit (GDR-uri) emise de The Bank of New York Mellon, GDR-uri care se tranzacționează pe Bursa de Valori Londra.