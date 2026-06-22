Program de guvernare: Absorbția a 100% din fondurile de coeziune până în 2029, asumată în document

Absorbția a 100% din fondurile de coeziune până în 2029 (N+2) din cadrul Politicii de Coeziune 2021-2027 reprezintă unul dintre obiectivele generale ambițioase cuprinse în programul de guvernare al prim-ministrului desemnat Adrian Veștea, dat publicității duminică.

Conform sursei, principalele direcții de acțiune sunt: posibilitatea eficientizării programelor, în contextul pachetului de flexibilități pus la dispoziție de Comisia Europeană, în contextul evaluării intermediare (mid-term review) și ReArm – creșterea prefinanțărilor la nivelul programelor, extinderea perioadelor de eligibilitate ale programelor, introducerea noilor priorități (apărare, locuințe sociale etc.); transformarea fondurilor europene într-un instrument de stabilizare și accelerare a investițiilor publice, prin utilizarea lor prioritară pentru proiectele mature, cu impact economic ridicat, care pot susține formarea brută de capital, creșterea productivității și reducerea presiunii asupra bugetului național.

De asemenea, se mizează pe: crearea unui mecanism fast-track pentru evaluarea și contractarea proiectelor mature și fezabile, în special cele din domeniul transporturilor verzi, digitale sau strategice; reformarea mecanismelor financiare, pentru a asigura un flux coerent și predictibil al investițiilor; simplificarea și digitalizarea completă a proceselor de evaluare, verificare, autorizare și plată, cu obiectivul reducerii duratei procedurilor, a sarcinii administrative asupra beneficiarilor și a resurselor umane alocate activităților repetitive.

Se are, totodată, în vedere, corelarea fondurilor europene cu strategia fiscal-bugetară a României, astfel încât investițiile europene să devină principalul instrument de modernizare și convergență, reducând presiunea asupra bugetului național și contribuind la menținerea unui nivel ridicat, dar sustenabil, al investițiilor publice.

Programul de guvernare pune preț pe consolidarea descentralizării în implementarea Programelor Regionale și sprijinirea coordonării acestora. Astfel, Guvernul va continua procesul de descentralizare a implementării fondurilor europene, prin întărirea rolului regiunilor și al autorităților de management responsabile de Programele Regionale. Obiectivul este ca deciziile privind dezvoltarea regională să fie mai aproape de nevoile reale ale comunităților, iar investițiile să răspundă mai bine specificului economic, social și teritorial al fiecărei regiuni.

În același timp, descentralizarea trebuie însoțită de coordonare strategică, reguli clare și sprijin tehnic constant. MIPE va avea rolul de a asigura coerența națională a Programelor Regionale, corelarea acestora cu prioritățile Guvernului, complementaritatea cu PNRR, Politica de Coeziune și celelalte programe naționale, precum și menținerea unui dialog unitar cu Comisia Europeană.

Un alt obiectiv general este evitarea riscului de pierdere a alocărilor aferente Fondului pentru Tranziție Justă (FTJ) și accelerarea implementării proiectelor pentru modernizare și tranziție justă la nivelul celor șase județe eligibile (Hunedoara, Gorj, Dolj, Mureș, Galați, Prahova).

Conform programului de guvernare, România va susține activ, în negocierile europene privind viitorul Cadru Financiar Multianual, menținerea Politicii de Coeziune ca principală politică europeană de investiții structurale, convergență și reducere a disparităților dintre regiuni. Pentru România, coeziunea nu este doar o sursă de finanțare, ci un instrument esențial de modernizare, competitivitate și stabilitate economică.

Principalele direcții de acțiune sunt: lansarea unui proces coordonat de consultare interministerială și interregională, pentru agregarea nevoilor și propunerilor de reforme și investiții relevante pentru perioada 2028-2035; constituirea unui mecanism național de guvernanță pentru CFM 2028-2035, care să includă reprezentanți ai tuturor structurilor cu rol în politicile sectoriale și regionale.

Se mai precizează că menținerea unei alocări consistente pentru Politica de Coeziune – România va susține păstrarea unui nivel semnificativ al Politicii de Coeziune în cadrul bugetului european, de aproximativ o treime din viitorul Cadru Financiar Multianual. Reducerea decalajelor de dezvoltare rămâne o prioritate europeană, iar regiunile mai puțin dezvoltate au nevoie de resurse predictibile, multianuale și suficiente pentru investiții structurale; asigurarea unui nivel de co-finanțare suficient pentru a multiplica efectele finanțărilor europene.

Premierul desemnat Adrian Veștea a depus, duminică, la Parlament, lista Cabinetului și programul de guvernare. Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului se vor reuni pentru a stabili calendarul dezbaterii și votării Guvernului Veștea.