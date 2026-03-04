PSD cere partidelor din Coaliţie să nu blocheze adoptarea Legii bugetului şi transmite că cei care refuză să includă în buget sau care vor să reducă alocarea pentru Programul PSD de solidaritate riscă să determine un blocaj politic nejustificat şi iresponsabil. PSD arată că programul PSD prevede ca din veniturile bugetare estimate la peste 860 de miliarde de lei să se aloce aproximativ 3,4 miliarde lei (0,4%) pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici, a mamelor şi a copiilor din familiile sărace iar sursa de finanţare este aceeaşi din care se acoperă toate cheltuielile bugetare, şi anume veniturile obţinute din taxe şi impozite.

”PSD solicită partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind elaborarea Bugetului de stat pentru anul 2026, plecând de la principiul că alocările de fonduri trebuie să reflecte politicile publice ale tuturor partidelor din Coaliţie, nu doar ale unora”, arată PSD într-un comunicat oficial.

”Din această perspectivă, cei care refuză să includă în buget sau care vor să reducă alocarea pentru Programul PSD de solidaritate riscă să determine un blocaj politic nejustificat şi iresponsabil, cu implicaţii negative asupra execuţiei bugetare din acest an”, mai transmite PSD.

PSD subliniază că Programul de solidaritate are un impact minimal asupra bugetului de stat, fiind însă absolut necesar pentru susţinerea unor categorii sociale afectate puternic de creşterea inflaţiei şi de măsurile de austeritate de anul trecut.

”Programul PSD prevede ca din veniturile bugetare estimate la peste 860 de miliarde de lei să se aloce aproximativ 3,4 miliarde lei (0,4%) pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici, a mamelor şi a copiilor din familiile sărace. Sursa de finanţare este aceeaşi din care se acoperă toate cheltuielile bugetare – respectiv veniturile obţinute din taxe şi impozite. Deci invocarea „indicării surselor de finanţare” pentru astfel de alocări reflectă fie rea-credinţă, fie o înţelegere rudimentară a construcţiei fiscal-bugetare”, explică social-democraţii.

Potrivit PSD, este strict o decizie politică modul în care se distribuie veniturile bugetare, iar din perspectiva PSD, măsurile din Programul de solidaritate sunt rezonabile din punct de vedere financiar, dar absolut necesare din punct de vedere social.

”Ca atare, PSD solicită partenerilor de guvernare să nu blocheze adoptarea bugetului prin respingerea sau reducerea alocărilor pentru Programul de solidaritate”, se arată în comunicat.

Social-democraţii menţionează că guvernarea nu se poate rezuma doar la cifrele bugetare. Guvernarea trebuie să fie în primul rând pentru oameni şi trebuie să ţină cont de greutăţile lor.

”Totodată, trebuie subliniat că „stabilitatea politică” invocată de unii dintre parteneri nu este doar responsabilitatea PSD şi nu trebuie invocată doar atunci când PSD îşi apără propriul electorat! Stabilitatea politică este responsabilitatea tuturor partidelor din arcul guvernamental care au obligaţia să respecte alegătorii celorlalţi parteneri de guvernare”, mai afirmă PSD în mesaj.

Solicitările PSD privind ajutoarele one-off pe pensii ar urma să fie aproximativ la nivelul anului trecut, dar pentru persoane vulnerabile nu sunt în cuantumul cerut de PSD, pentru că nu a oferit sursa de finanţare, au precizat surse liberale, în urma discuţiilor din coaliţia de guvernare.

Bugetul este în procent de 99% pregătit, ultima discuţie urmând să aibă loc miercuri, iar provocarea este deficitul, a transmis premierul în şedinţa PNL. Cel mai probabil, bugetul va fi aprobat săptămâna viitoare.