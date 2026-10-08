Rezervele de aur ale Chinei au înregistrat cea mai mare creștere lunară din ultimii 3 ani

Banca centrală a Chinei și-a intensificat achizițiile de aur în luna septembrie, pe fondul scăderii prețurilor, arată datele oficiale publicate miercuri, transmite Bloomberg.

Rezervele de aur ale Băncii Populare a Chinei au crescut cu 740.000 de uncii în luna septembrie, până la 77,47 milioane de uncii, aceasta fiind a 23-a lună consecutivă în care PBOC a cumpărat aur. De remarcat că această ultimă creștere a fost cea mai mare de după cea din luna septembrie 2023, când rezervele de aur ale PBOC au crescut cu 840.000 de uncii. O uncie este egală cu 28,35 grame.

Banca centrală a Chinei, unul dintre cei mai mari cumpărători de aur din lume, și-a intensificat achizițiile în ultimele luni, pe fondul scăderii prețurilor. Creșterea cu 740.000 de uncii în luna septembrie a venit după creșterile de 650.000 de uncii din august și de 640.000 de uncii din iulie.

Cotația aurului a scăzut cu peste 6% în septembrie, pe măsură ce creșterea prețurilor la energie, alimentată de conflictul din Orientul Mijlociu, a impulsionat inflația, ceea ce a obligat Rezerva Federală a SUA să majoreze dobânzile.

Datele arată că valoarea rezervelor de aur ale Chinei a scăzut la 323,52 miliarde de dolari la sfârșitul lunii septembrie, de la 350,08 miliarde de dolari la finele lunii august.

De asemenea, Administrația de Stat pentru Schimb Valutar (SAFE), entitatea responsabilă de gestionarea rezervelor valutare și de aur ale Chinei a informat că la finele lunii septembrie rezervele valutare ale Chinei s-au situat la 3.400 miliarde de dolari, în scădere cu 38,1 miliarde de dolari (sau 1,11%) față de luna precedentă. SAFE a pus această scădere pe seama efectelor combinate ale cursului de schimb și ale variațiilor prețurilor activelor, în contextul în care dolarul american a crescut, iar prețurile principalelor active financiare globale au scăzut, în general, pe parcursul lunii septembrie.