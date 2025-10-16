În anul 2023, în Uniunea Europeană s-au irosit aproximativ 130 de kilograme de alimente pe cap de locuitor, iar în total, blocul comunitar a generat 58,2 milioane de tone de deșeuri alimentare, inclusiv părți comestibile și necomestibile, în creștere cu 0,7% față de situația din 2022 (57,8 milioane de tone), arată datele publicate joi de Eurostat.

Deșeurile menajere au reprezentat mai mult de jumătate din totalul deșeurilor alimentare (53%), echivalentul a 69 kg pe locuitor. Restul de 47% au fost deșeuri create de-a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente: 19% de fabricarea de produse alimentare și băuturi (24 kg pe locuitor), 11% de restaurante și servicii alimentare (14 kg pe locuitor), 10% în producția primară (12 kg pe locuitor) și 8% în comerțul cu amănuntul și alte tipuri de distribuție de alimente (10 kg pe locuitor).

În rândul statelor membre UE, cele mai mari cantități de deșeuri alimentare au fost generate în: Germania (10,9 milioane de tone), Franța (9,7 milioane de tone), Italia (8,1 milioane de tone), Polonia (4,6 milioane de tone) și România (3,4 milioane de tone).

Datele Eurostat arată că România produce mai multe deșeuri alimentare decât Spania (3,1 milioane de tone) sau Țările de Jos (2,08 milioane de tone).