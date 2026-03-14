România se numără printre țările UE cu cele mai ample scăderi ale producției industriale în luna ianuarie

Producția industrială în UE a coborât în ianuarie 2026, comparativ cu luna decembrie 2025, iar România se numără printre țările membre cu cele mai ample scăderi ale producției industriale de la o lună la alta, arată datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Conform acestor date, în prima lună a acestui an, comparativ cu cea anterioară, producția industrială a scăzut cu 1,5% în zona euro și cu 1,6% în Uniunea Europeană. Cele mai ample scăderi ale producției industriale au fost înregistrate în Irlanda (minus 9,8%), Luxemburg (minus 4,3%), Suedia (minus 4,1%) și România (minus 3,3%). În cazul României, declinul de 3,3% din luna ianuarie vine după un avans de 0,8% în decembrie.

În ritm anual, în luna ianuarie 2026, comparativ cu ianuarie 2025, producția industrială a scăzut cu 1,2% în zona euro și cu 0,6% în UE. Și în acest caz, România se numără printre țările membre cu scăderi importante ale producției industriale în ritm anual, cu un declin de 3,9%. Scăderi mai importante decât în România s-au înregistrat doar în Luxemburg (minus 14,9%), Irlanda (minus 13,1%) și Bulgaria (minus 8,6%).

Datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică arată că, în România, producția industrială a înregistrat o scădere de 3,9% în prima lună a acestui an, comparativ cu ianuarie 2025, ca serie brută. Conform datelor oficiale, în ianuarie 2026, au fost raportate diminuări ale activităților în industria prelucrătoare (-6,4%) și în industria extractivă (-2%). În același timp, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 8,5%.

Ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, producția industrială a fost mai mică în ianuarie, anul curent, față de luna corespunzătoare din 2025, cu 3,8%. În această marjă, industria prelucrătoare și industria extractivă au scăzut cu 6%, respectiv cu 1,5%, în timp ce producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 7,9%.

Potrivit sursei citate, la nivel comparativ ianuarie 2026 vs decembrie 2025, producția industrială (serie brută) a scăzut cu 7,3%, din cauza rezultatelor din industria extractivă (-12,4%) și industria prelucrătoare (-9,6%). Totodată, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 7,6%.

De asemenea, producția industrială, ca serie ajustată, s-a redus de la o lună la alta cu 3,3%, ca urmare a scăderilor înregistrate în industria prelucrătoare (-5,2%) și în industria extractivă (-2,8%). În schimb, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 6,5%.