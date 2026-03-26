Rusia își revizuiește lanțurile de aprovizionare energetică din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Rusia își revizuiește lanțurile de aprovizionare cu hidrocarburi către alte țări din cauza războiului din Orientul Mijlociu, a declarat miercuri ministrul rus al energiei, Serghei Țiviliov, informează EFE.

‘În ceea ce privește blocada strâmtorii (Ormuz), toți înțelegem că orice lanț de aprovizionare ar putea fi afectat. Prin urmare, ne regândim lanțurile de aprovizionare cu energie pe care le vom avea’, a declarat ministrul rus citat de agenția TASS.

El a adăugat că Moscova se va concentra în principal pe furnizarea de energie către ‘vecinii cei mai apropiați’, cu care are granițe, deoarece acolo ‘există mai puține riscuri’.

‘Însă, totodată, vom revizui logistica altor aprovizionări cu produse petroliere’, a afirmat acesta.

‘Întreaga lume va trebui să regândească lanțurile de aprovizionare și să reevalueze riscurile. Cred că toți studiază acest aspect în profunzime’, a opinat Țiviliov.

Ministrul a recunoscut că Rusia lucrează acum la noi contracte cu mai multe țări asiatice cărora le furniza hidrocarburi.

‘Am primit numeroase solicitări din partea țărilor asiatice care primeau (livrările noastre) și care au constatat întreruperea lanțurilor de aprovizionare’, a explicat el.

Președintele Vladimir Putin a declarat recent că Rusia se va gândi să renunțe complet la livrările de hidrocarburi către Europa pentru a redirecționa fluxurile către țări prietene care nu impun sancțiuni Moscovei și care sunt dispuse să semneze contracte pe termen lung.