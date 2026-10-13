Salariul mediu net a scăzut cu 2,3% în luna august față de iulie

Salariul mediu net în România a scăzut cu 2,3% în luna august față de iulie, până la valoarea de 5.688 de lei, în timp ce câștigul mediu brut s-a diminuat cu 2,2%, arată datele publicate, marți, de Institutul Național de Statistică (INS).

La nivelul lunii august 2026, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.497 de lei, cu 212 lei mai mic decât cel înregistrat în luna iulie a anului curent, iar câștigul salarial mediu net s-a situat la 5.688 de lei, în scădere cu 132 de lei.

Conform unei analize a INS, august este a 14-a lună consecutivă de scădere a salariului real. În iulie 2025/iulie 2024 a fost 97,6% și de atunci lunar a fost în scădere.

Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități de programare și activități de consultanță în tehnologia informației (13.010 lei) și în extracția petrolului brut și a gazelor naturale (11.760 de lei), în timp ce la polul opus au fost alte activități de servicii (2.985 de lei) și pescuit și acvacultură (2.998 de lei).

‘În luna august 2026, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna iulie 2026, ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câștigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție, încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte), ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă și alte drepturi salariale’, precizează INS.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net la nivel de diviziuni CAEN s-au consemnat în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor (-18,3%), precum și în activități de arhitectură și inginerie, activități de testări și analiză tehnică, fabricarea altor mijloace de transport, activități juridice și de contabilitate și extracția petrolului brut și a gazelor naturale (între -10,5% și -14%).

‘Creșterile câștigului salarial mediu net față de luna precedentă au fost determinate de acordarea de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (în funcție de contracte/proiecte), cât și reducerilor de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie, din unele activități economice’, notează sursa citată.

Astfel, cele mai semnificative creșteri ale acestui indicator au fost în activități de jocuri de noroc și pariuri (+8%), în activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, înregistrări audio și activități de editare muzicală, activități de difuzare și transmitere de programe, agenții de știri și alte activități de distribuție de conținut, activități sportive, recreative și distractive, fabricarea produselor din tutun (între +3% și +6,5%).

Totodată, în sectorul bugetar, în august 2026, comparativ cu luna precedentă, câștigul salarial mediu net a scăzut ușor în sănătate și asistență socială (-1,1%), în învățământ (-1%) și în administrația publică (-0,6%).

Raportat la luna august a anului 2025, în aceeași perioadă din 2026, câștigul salarial mediu net a crescut cu 5,6%. În același timp, indicele câștigului salarial real a fost de 99,5%, de la un an la altul, respectiv de 97,5%, de la o lună la alta (august față de iulie 2026).