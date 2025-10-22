Samsung a lansat casca Galaxy XR

Cu ajutorul Google şi Qualcomm, Samsung a lansat Galaxy XR, prima cască de realitate mixtă cu sistemul de operare Android XR.

Aceasta dispune de un ecran micro-OLED cu o rezoluţie de 3.552 x 3.840 pixeli, care suportă rate de împrospătare între 60Hz şi 90Hz şi acoperă unghiuri de 109 grade pe orizontală şi 100 de grade pe verticală.

Pentru vizualizarea lumii real în cadrul unei experienţe de realitate mixtă sunt folosite două camere video principale, care pot, de asemenea, înregistra şi realiza fotografii.

Alte şase camere exterioare realizează urmărirea poziţionării şi a mâinilor (care reprezintă principalul mijloc de control) fără ajutorul altor componente.

La interior, patru camere urmăresc ochii utilizatorului. Acestea au şi rol de securizare şi deblocare a accesului prin recunoaşterea irisului.

Casca cântăreşte 545 de grame, iar bateria externă mai adaugă alte 302 grame. Samsung spune că greutatea este distribuită egal, pentru a face purtatul confortabil.

Procesarea va fi făcută de cipul Snapdragon XR2+ Gen 2, care este însoţit de 16GB RAM şi 256GB spaţiu de stocare.

Autonomia, conform producătorului, este de cel puţin două ore.

Galaxy XR, care va costa 1.800 de dolari, poate rula toate aplicaţiile de Android şi include soluţii de inteligenţă artificială dezvoltate de Google.