Samsung Electronics estimează o creştere de aproape trei ori a profitului trimestrial, pe fondul exploziei preţurilor la memorii

Samsung Electronics anticipează că profitul său operaţional aproape s-a triplat în ultimul trimestru al anului trecut, atingând un nivel record, pe fondul creşterii accelerate a preţurilor la cipurile de memorie, alimentată de cererea explozivă din zona inteligenţei artificiale, transmite CNBC.

Cel mai mare producător de cipuri de memorie din lume, Samsung Electronics, a estimat un profit operaţional de aproximativ 20.000 de miliarde de woni şi vânzări consolidate de circa 93.000 de miliarde de woni în trimestrul al patrulea, potrivit unei informări preliminare publicate joi.

Dacă aceste estimări se confirmă, rezultatul ar depăşi recordul anterior al companiei, de 17.600 de miliarde de woni, stabilit în trimestrul al treilea din 2018, şi ar marca o îmbunătăţire majoră faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Creşterea spectaculoasă vine în contextul în care producători de cipuri precum Nvidia concurează pentru volume limitate de memorii utilizate în aplicaţii de inteligenţă artificială. Prioritizarea capacităţilor de producţie pentru acest segment extrem de profitabil a dus la o penurie mai largă pe piaţa memoriilor, afectând şi cipurile folosite în computere personale şi dispozitive mobile.

”Piaţa memoriilor a intrat într-o fază de «hyper-bull», cu condiţii care depăşesc vârful istoric din 2018. Puterea furnizorilor este la un maxim istoric, alimentată de cererea insaţiabilă pentru AI şi capacitate de servere”, a arătat Counterpoint Research într-un raport publicat miercuri.

Potrivit estimărilor Counterpoint, preţurile memoriilor au crescut cu 40%–50% în ultimul trimestru din 2025 şi ar urma să înregistreze avansuri similare în primul trimestru din 2026, urmate de o creştere de aproximativ 20% în trimestrul al doilea.

Deşi aceste evoluţii au majorat costurile de producţie pentru mulţi producători de electronice de consum, ele au fost extrem de favorabile giganţilor din domeniul memoriilor, precum Samsung şi principalii săi rivali, SK Hynix şi Micron.

Acţiunile Samsung au crescut cu peste 145% în ultimele 12 luni şi erau în urcare cu 0,5% joi, într-o sesiune de tranzacţionare volatilă.

În prezent, Samsung rămâne în urma SK Hynix pe segmentul memoriilor cu lăţime mare de bandă (HBM), esenţiale pentru procesoarele AI. Extinderea capacităţilor de producţie HBM este aşteptată să fie una dintre priorităţile strategice ale companiei în anul următor.

Samsung urmează să publice rezultatele financiare auditate şi să organizeze conferinţa cu analiştii pentru trimestrul al patrulea mai târziu în această lună.