Samsung va prezenta o cască de realitate mixtă săptămâna viitoare

Samsung va transmite, în 21 octombrie, evenimentul „Worlds Wide Open”, unde îşi va prezenta prima cască de realitate mixtă.

Nu este pentru prima oară când Samsung menţionează acest produs, cunoscut până acum sub numele de cod Project Moohan, dar se aşteaptă ca acum compania să ofere informaţii complete despre acesta.

Se ştie că Project Moohan va fi primul produs bazat pe noul sistem de operare Android XR, dezvoltat de Google, împreună cu Qualcomm şi Samsung.

Android XR este un sistem dezvoltat pentru diversele tipuri de produse de realitate virtuală, realitate augmentată, şi realitate mixtă, promiţând funcţionalităţi de AI şi o experienţă imersivă.

Samsung descrie prima sa cască de realitate mixtă drept un produs revoluţionar, care se va integra în viaţa de zi cu zi, îmbunătăţind experienţa utilizatorilor şi oferind o utilitate crescută.

Producătorul coreean va trebui să concureze cu Meta, ale cărei produse domină în prezent mica piaţă de realitate mixtă, dar şi cu Apple, care urmează să lanseze o nouă versiune a căştii Vision Pro.