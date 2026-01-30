Șapte din zece autoturisme înmatriculate în România în 2025 au fost second-hand

Șapte din zece autoturisme (71,47%) înmatriculate în România în 2025 au fost second-hand, iar mărcile Volkswagen, Dacia și BMW sunt cele mai căutate de către români, relevă o analiză realizată de o platformă marketplace, pe baza datelor oficiale ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI).

Conform Plus-Auto.ro, în total, anul trecut, au fost înmatriculate 548.612 de autovehicule, dintre care 28,53% au fost mașini noi.

Analiza care cuprinde date la nivel național mai arată că bugetele limitate, costurile tot mai mari de întreținere, inflația și incertitudinile economice determină românii să caute mașini deja depreciate, dar încă fiabile, modele cu istoric verificabil și costuri mici de exploatare, echipări mai bune la același buget față de un autoturism nou și mașini care îndeplinesc aceleași nevoi pentru oameni diferiți: navetă, drumuri mixte, oraș, familie, costuri ținute sub control.

Pe baza acestor considerente, mașinile marca Volkswagen, Dacia și BMW sunt cele mai căutate de către români. Astfel, din acest total, 27% sunt Volkswagen, ceea ce înseamnă că peste 148.000 de mașini înmatriculate în România sunt această marcă, preponderent modelul Golf.

În ceea ce privește mașinile noi, Dacia este cea mai cumpărată marcă la această categorie, cu 41.598 de exemplare (29,29%).

Pe segmentul de motorizare, aproape jumătate (48%) din totalul mașinilor înmatriculate în 2025 funcționează cu motorină (262.553 de unități), urmate de cele pe benzină (128.896) și modele hibride de tip 01 (cu 102.229 de unități, respectiv 18,64% din total).

În schimb, mașinile electrice au înregistrat 13.191 de înmatriculări, iar modelele hibrid de tip 02, un număr de 15.727 de exemplare. De asemenea, au fost înmatriculate 25.064 de unități din categoria autovehiculelor prevăzute cu GPL.

Datele oficiale DGPCI arată că, în cursul anului trecut, modelele și mărcile de mașini considerate fiabile, rezistente și accesibile domină preferințele de achiziție, iar în funcție de județ, Volkswagen este cea mai înmatriculată mașină în România, în peste 70% dintre cazuri, mai exact în 30 de județe, cu modelul Golf (Alba, Arad, Bacău, Bistrița, Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea), respectiv Passat (Constanța, Galați, Sălaj și Teleorman).

Totodată, Dacia predomină în opt unități administrativ-teritoriale – cu modelul Logan în județele Argeș și Călărași, precum și cu Duster, în județele Brăila, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Maramureș și Municipiul București.

În același timp, BMW se află în topul preferințelor în județul Dolj, în special cu modelul BMW 320D.

În categoria mașinilor electrice se remarcă o competiție tot mai clară între Tesla și BYD, în 2025.

Platforma Plus-Auto.ro a fost lansată în 2024.