Sectorul auto din Germania a pierdut aproape 52.000 de locuri de muncă într-un an

Sectorul industrial din Germania pierde locuri de muncă în ritm rapid, cea mai afectată fiind industria automotive, arată o analiză realizată de firma de consultanță EY, informează DPA.

Potrivit acestei analize, sectorul automotive din Germania a eliminat un număr total de 51.500 de posturi în decursul unui an, sau aproape 7% din forța de muncă a întregului sector.

În total, gradul de ocupare în sectorul industrial din Germania a scăzut cu 2,1%, până la 5,42 milioane de angajați la data de 30 iunie 2025, adică un declin de aproape 114.000 de posturi în ultimele 12 luni, pe baza datelor furnizate de Oficiul federal de statistică.

Începând din 2019 și până în prezent, forța de muncă a scăzut cu aproape 245.000, sau 4,3%.

Scăderea numărului de angajați vine pe fondul diminuării veniturilor în industrie, care au scăzut cu 2,1% în al doilea trimestru, al optulea trimestru consecutiv de declin. Toate sectoarele, exceptând produsele electronice, au raportat vânzări mai mari, iar constructorii de automobile s-au confruntat cu o cerere slabă, concurența din China și tranziția la vehiculele electrice. Veniturile din sectorul auto au scăzut cu 1,6%.

Industria germană este supusă la presiuni din partea costurilor mari cu energia, birocrația, cererea internă modestă și tensiunile comerciale cu SUA. EY atrage atenția că tarifele americane și diminuarea exporturilor spre China i-au afectat puternic pe producătorii germani.

O serie de mari firme din sectorul automotive din Germania, inclusiv Mercedes-Benz, VW, Bosch, Continental și ZF, au anunțat programe de reducere a costurilor iar Porsche are de gând să își închidă subsidiara din domeniul bateriilor, Cellforce.

Fenomenul pierderii locurilor de muncă s-a extins dincolo de sectorul automotive, în condițiile în care producția de utilaje și de metale au eliminat 17.000, respectiv 12.000 de posturi, în timp ce ocuparea în sectoarele produse chimice și farmaceutice a rămas în mare parte stabilă.

EY a avertizat că acest trend este posibil să continue, afectând noii absolvenți și tinerii ingineri, care vor avea mai puține oportunități. Firma de consultanță a subliniat că sectoarele automotive și producția de utilaje din Germania angajează un număr semnificativ mai mic de tineri comparativ cu situația din anii anteriori.

”Vom vederea o creștere a șomajului în rândul absolvenților de facultate, ceea ce nu s-a mai întâmplat în Germania de mult timp”, a declarat Jan Brorhilker, managing partner la EY.