Șeful Forumului Economic Mondial avertizează asupra pericolului unor bule pe segmentul cripto și AI

Investițiile masive în inteligența artificială (AI) și criptomonede ar putea duce la dezvoltarea unor bule, a avertizat președintele Forumului Economic Mondial (WEF), Borge Brende, transmite DPA.

‘Există cu certitudine o dezordine geopolitică…Dar chiar și în situația unei dezordini geopolitice, economia mondială este incredibil de rezilientă, nu doar în Europa, ci și în India, China și SUA’, a declarat Brende pentru DPA la Berlin. Aceste evoluții sunt alimentate de investițiile în noile tehnologii, cum ar fi IA. ‘Anul acesta au fost investiții de 500 miliarde de dolari numai în AI. Așadar, ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze în legătură cu aceste investiții este că ar putea apărea bule, atât pe segmentul cripto cât și AI’, a apreciat Brende.

Investitorii trebuie să aibă răbdare cu aceste investiții, a explicat președintele WEF, adăugând că tehnologiile de vârf vor fi noile motoare ale creșterii.

‘Trebuie de asemenea să ne asigurăm de extinderea noilor tehnologii și a beneficiilor. Putem chiar vedea câștiguri de productivitate de 10% în următorul deceniu. Iar productivitate înseamnă prosperitate’, a afirmat Brende.

El a descris noile tehnologii ca ‘o schimbare majoră de paradigmă’ și a previzionat noi descoperiri în medicină, biologie sintetică, spațiu și energie. ‘IA poate accelera atât de rapid procesele’, a atras atenția oficialul.

Acesta s-a referit și la actuala politică comercială a SUA, avertizând că incertitudinea reprezintă cea mai ridicată taxă vamală. ‘Una din îngrijorările mele este că investițiile pe plan global sunt în declin. Avem nevoie să restabilim mediul adecvat pentru investiții’, a apreciat Brende. Acesta susține că actuala concurență dintre Statele Unite și China este ‘la bază o concurență pentru hegemonie sau dominare pe segmentul tehnologic. Țara care va conduce în domeniul noilor tehnologii va fi cea mai puternică națiune la finalul secolului’.

În luna aprilie a acestui an, fondatorul Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, Klaus Schwab, s-a retras din Consiliul de Administrație al organizației, după ce s-a aflat la conducere mai mult de 50 de ani. Forumul Economic Mondial, care se desfășoară anual în orașul elvețian Davos, este una dintre cele mai exclusiviste reuniuni mondiale ale șefilor de state, directori și politicieni de vârf. A 56-a conferință a WEF este programată în 19-23 ianuarie 2026.

Și Pierre-Olivier Gourinchas, economistul șef al Fondului Monetar Internațional (FMI), avertiza recent că expansiunea investițiilor din SUA în inteligența artificială (AI) ar putea fi urmată de fluctuații semnificative, așa cum s-a întâmplat în timpul bulei tehnologice (dot-com), dar este mai puțin probabil să fie un eveniment sistemic care să ducă la prăbușirea economiei americane sau mondiale.

Există multe asemănări între bula cauzată de speculațiile excesive ale companiilor legate de internet la sfârșitul anilor 1990 și actualul boom AI, ambele perioade ducând la noi recorduri pe segmentul de capitalizare bursieră și câștiguri de capital, alimentând consumul și sporind presiunile inflaționiste, a declarat Gourinchas.

Atunci, ca și acum, promisiunea tehnologiei noi, transformative, ar putea, în cele din urmă, să nu satisfacă așteptările pieței pe termen scurt și ar putea duce la o prăbușire a capitalizării bursiere. Dar, la fel ca în 1999, investițile sunt efectuate de companiile tehnologice care dispun de fonduri masive în numerar, a explicat oficialul FMI.

El a adăugat: ‘Acestea nu sunt finanțate prin datorii, astfel încât, dacă există corecții pe piață, unii investitori și acționari vor înregistra pierderi. Dar efectele nu se propagă neapărat în sistemul financiar și nu afectează băncile’.

Companiile tehnologice investesc sute de miliarde de dolari în cipuri AI, centre de date, computere performante și infrastructură, într-o cursă pentru a lansa tehnologia care promite câștiguri masive de productivitate. Aceste câștiguri încă nu s-au obținut în economie, așa cum evaluările acțiunilor companiilor de internet de la sfârșitul anilor 1990 nu s-au bazat deseori pe veniturile actuale, ducând la bula tehnologică din 2000 și apoi la recesiunea din SUA, din 2001, a apreciat Gourinchas.

Dar actualul nivel al boom-ului AI este mai redus decât era dot-com, din 2022 creșterea investițiilor legate de AI fiind sub 0,4% din PIB-ul SUA, comparativ cu era dot-com când creșterea investițiilor a fost de 1,2% între 1995 și 2000, conform datelor FMI.

Deși impactul direct asupra stabilității financiare ar putea fi limitat, Gourinchas avertizează că există posibilitatea ca o corecție AI să ducă la modificarea încrederii și a toleranței la risc, ceea ce ar putea determina o reevaluare a activelor, punând presiune pe instituțiile financiare non-bancare.