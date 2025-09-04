Șeful Sberbank spune că economia Rusiei stagnează și ar putea intra în recesiune dacă dobânzile rămân ridicate

German Gref, director general la cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank, a declarat joi că economia rusească este într-o fază de ‘stagnare’ tehnică și, în acest context, și-a exprimat speranța că banca centrală nu va lăsa economia să alunece în recesiune, informează Reuters.

Săptămâna trecută, ministrul rus al Finanțelor, Anton Siluanov, i-a spus președintelui Vladimir Putin că ritmul de creștere economică a Rusiei este așteptat să încetinească până la 1,5% în 2025, cu mult sub o prognoză anterioară de creștere cu 2,5%, în condițiile în care dobânzile ridicate introduse pentru a reduce inflația au afectat creditarea.

Joi, cu prilejul Forumului Economic Estic, care a început în orașul Vladivostok, German Gref a mai afirmat că așteptata reducere a dobânzii de politică monetară, până la 14% la finalul anului, de la nivelul actual de 18%, nu este suficientă pentru a relansa economia.

‘Este importantă să depășim această perioadă de răcire controlată a economiei astfel încât să nu se transforme într-o stagnare, pentru că relansarea economiei va fi mult mai dificilă decât răcirea ei’, a spus German Gref la o întâlnire cu jurnaliștii. ‘Având în vedre nivelul la care este în prezent inflația, dobânda de referință la care putem spera o relansare a economiei este 12% sau mai jos. Așa că undeva în jurul acestui nivel, cel mai probabil vom vedea o revenire a economiei’, a apreciat German Gref.

Economia rusească a înregistrat o creștere robustă de 4,1% în 2023, și una de 4,3% în 2024, cu mult peste performanțele înregistrate de țările din G7, în pofida mai multor runde de sancțiuni occidentale, impuse după debutul invaziei din Ucraina, în 2022. Însă, în acest an activitatea economică a încetinit semnificativ. Produsul Intern Brut al Rusiei a crescut cu 1,1% în al doilea trimestru al acestui an, comparativ cu un avans de 4% în aceiași perioadă a anului trecut, a informat Serviciul federal de statistică (Rosstat).

În condițiile în care economia încetinește și Rusia cheltuie în continuare sume mari de bani pentru războiul din Ucraina, cel mai probabil Moscova va fi nevoită să majoreze taxele și să reducă cheltuielile.

Banca Centrală a Rusiei se va reuni pe 12 septembrie pentru a discuta dobânda de politică monetară.