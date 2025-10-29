Septembrie, a treia lună consecutivă de creștere a vânzărilor de automobile în UE

Înmatriculările de autoturisme noi în UE au crescut cu 10% în luna septembrie a acestui an comparativ cu perioada similară a anului trecut, fiind a treia lună consecutivă de creștere a pieței auto din UE, conform cifrelor publicate marți de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite AFP.

În luna septembrie, aproximativ 888.700 de autoturisme noi au fost înmatriculate în cele 27 de țări ale UE, cu 10% mai mult decât în septembrie 2024. Pe ansamblu, în primele nouă luni, numărul de autoturisme noi înmatriculate în UE a ajuns la puțin peste 8,057 milioane, în creștere cu 0,9% față de aceeași perioadă din 2024.

Datele publicate de Asociația care îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa arată că piața auto din România a înregistrat un avans de 38,9% în ritm anual, în condițiile în care în luna septembrie au fost înmatriculate 12.463 autoturisme, comparativ cu 8.975 autoturisme în luna septembrie a anului trecut.

Automobilele hibride rămân cele mai populare în rândul cumpărătorilor europeni, reprezentând 34,7% din vânzările totale din ianuarie până în septembrie. Aproape 2,8 milioane de vehicule hibride noi au fost vândute în primele nouă luni (+16,4% față de aceeași perioadă din 2024). La acestea se adaugă aproape 723.000 de vehicule hibride plug-in (+31,1%), acestea din urmă reprezentând acum 9% din totalul înmatriculărilor din UE, comparativ cu 6,9% în urmă cu un an.

Vânzările totale de vehicule noi complet electrice au ajuns la 1,3 milioane de unități în cele nouă luni încheiate la 30 septembrie, cu 24% mai mult decât în primele nouă luni ale anului 2024. Cota de piață a automobilelor complet electrice a ajuns la 16,1% din totalul vânzărilor în primele nouă luni, față de 13,1% la sfârșitul lunii septembrie 2024.

Ponderea vânzărilor de mașini noi cu motoare pe benzină sau diesel a continuat să scadă, ajungând la 37% la sfârșitul lunii septembrie, față de 46,8% cu un an mai devreme.

În rândul principalilor constructori generaliști, grupul german Volkswagen, principalul producător auto din Europa, a vândut 241.368 de autoturisme în septembrie 2025 (+11,1% față de anul precedent) și 2,214 milioane de unități în primele nouă luni (+4,8%), reprezentând o cotă de piață totală de 27,5% (față de 26,5% cu un an mai devreme).

Numărul doi, Stellantis, și-a crescut vânzările cu 10,5% în septembrie, la 133.305 vehicule, conduse de mărcile Citroen și Fiat, dar vânzările sale au scăzut cu 7,2% pe parcursul celor nouă luni în ansamblu (la 1,276 milioane). Cota Stellantis a fost de 15,8% din piața vehiculelor noi pe parcursul celor nouă luni, comparativ cu 17,2% cu un an mai devreme.

Vânzările Grupului Renault au crescut cu 14,4% în ritm anual în luna septembrie, până la 100.817 vehicule și cu 6,6% pe parcursul celor nouă luni (+6,9% pentru marca Renault), până la aproximativ 915.000 de vehicule noi. Cota de piață a Renault a ajuns la 11,4% , comparativ cu 10,7% la sfârșitul lunii septembrie 2024.

Înmatriculările de autoturisme marca Dacia au crescut cu 27,6% în luna septembrie, până la 45.762 de unități, devansând mărci importante precum Peugeot, Opel, Fiat, Citroen, Hyundai sau Audi.

Înmatriculările Tesla continuă să scadă (-18,6% pe parcursul lunii septembrie și -38,7% pe parcursul celor nouă luni, ajungând la aproximativ 111.000 de vehicule).