Sindicaliştii din Transelectrica anunţă declanşarea unei greve generale din 10 martie, nemulţumiţi de restrângerea unor drepturi salariale

Sindicaliştii din Transelectrica au informat Guvernul României că începând din 10 martie vor declanşa greva generală, fiind nemulţumiţi de restrângerea unor drepturi salariale. Ei consideră că acest lucru nu se justifică şi nici va duce la reducerea cheltuielilor publice şi nici la o mai eficientă administrare a patrimoniului public.

Reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Electricitate “Univers” au transmis, miercuri, către Guvernul României şi către Secretariatul General al Guvernului că vor protesta faţă de politicile sociale şi economice ale Executivului, prin declanşarea unei greve generale din 10 martie. Ei acuză diminuarea unor drepturi prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă 2025-2026 în cadrul CNTEE „Transelectrica” – S.A.

”Ulterior momentului negocierii, semnării şi înregistrării Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate 2025-2026, înregistrat la ITM Bucureşti cu nr. 503/19.12.2024 şi intrat în vigoare la data de 01.01.2025, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Electricitate «UNIVERS» a constatat că începând cu anul 2025 drepturile salariale ale angajaţilor din CNTEE «Transelectrica» – S.A. vor fi cele aflate în plată la nivelul luni noiembrie 2024 prin aplicarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025”, au informat sindicaliştii.

Ei afirmă că prin măsurile luate de Guvern nu va fi acordată majorarea salarială brută lunară de 300 de lei pentru fiecare salariat, începând cu luna ianuarie 2025.

De asemenea, nu va fi majorată nici diurna în sumă fixă de 200 de lei pe zi de la 150 de lei pe zi, nu va fi acordat dreptul de a beneficia, la cerere de două zile libere plătite pe an pentru rezolvarea unor probleme medicale, nu va fi acordată o zi în plus la concediul de odihnă plătit în fiecare an calendaristic, cu durata minimă de 22 de zile lucrătoare, majorată de la 21 de zile lucrătoare.

Sindicaliştii mai reclamă faptul că nu va fi acordată majorarea salarială cu o sumă fixă brută de 400 de lei din cinci în cinci ani, în scopul menţinerii salariaţilor în cadrul companiei pe o perioadă de timp cât mai îndelungată şi nu vor mai fi acordate majorări ale sporului de lucru în weekend şi în zilele nelucrătoare, sporului de doctorat, nu va mai fi acordat sporul pentru proiecte complexe de interconectare, dar nici suma de 6.000 de lei acordată salariatului cu ocazia căsătoriei, care a crescut de la 4.000 de lei.

De asemenea, sindicaliştii mai afirmă că nu va fi acordat în cazul decesului unui salariat a unui ajutor de 25.000 de lei sau 6.000 de lei la decesul unui membru al familiei salariatului.

”Atragem atenţia că Ordonanţa de Urgenţă nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene are un impact drastic asupra Companiei CNTEE «Transelectrica» – S.A., şi a filialelor sale, implicit asupra salariilor angajaţilor şi va afecta întreaga activitate a acestora. Vorbim despre angajaţi care depun în permanenţă eforturi pentru buna funcţionare a Sistemului Energetic Naţional (SEN) şi a Proiectelor de Investiţii aflate în derulare. Vă reamintim faptul că societatea Transelectrica este o companie de importanţă strategică, listată la Bursă”, au mai transmis reprezentanţii sindicaliştilor.

Ei consideră că restrângerea unor drepturi salariale.

”Restrângerea drepturilor salariale pentru personalul încadrat la Transelectrica şi filialele sale este nefundamentată, nu se justifică în mod obiectiv şi nu va conduce nici la reducerea cheltuielilor publice şi nici la o mai eficientă administrare a patrimoniului public.

Dimpotrivă, se vor naşte discriminări şi inechităţi de natură să demotiveze salariaţii, existând vulnerabilitatea şi, implicit, riscul iniţierii unor acţiuni în justiţie”, a mai precizat sursa citată.

Sindicaliştii solicită Guvernului exceptarea angajaţilor Transelectrica şi a filialelor sale de la aplicarea noilor măsuri fiscal-bugetare.