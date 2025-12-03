Sistemul Energetic Național dispune de capacități suficiente pentru a acoperi integral necesarul de consum, în contextul suspendării temporare a activității centralei de la Brazi, pentru două zile, a anunțat, marți, Ministerul Energiei.

Potrivit unui comunicat al instituției, ministrul de resort, Bogdan Ivan, a avut discuții operative cu reprezentanții Ministerului Mediului, ai OMV Petrom și ai autorităților locale pentru a accelera toate procedurile necesare. Obiectivul este reluarea cât mai rapidă a alimentării cu apă în întreaga zonă și repornirea centralei de la Brazi.

‘Astăzi, la ora 19:00, prefectul județului Prahova a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, la care vor participa Ministerul Energiei și Ministerul Mediului. Mâine, la ora 13:30, va avea loc reuniunea Comandamentului Energetic Național. În acest context, ministrul Bogdan Ivan a solicitat Administrației Naționale Apele Române să transmită de urgență expertiza privind volumul de apă tehnologică care poate fi furnizat în perioada următoare, pentru a permite repornirea în siguranță a centralei Brazi’, a informat ministerul.

Centrala are o putere instalată de 832 MW în producție de energie electrică în bandă. Această capacitate poate fi integral acoperită de disponibilul actual din Sistemul Energetic Național, care totalizează peste 19.800 MW, iar siguranța în alimentare nu este afectată în niciun moment.

În aceste context, capacitatea este acoperită prin tranzacțiile realizate de OMV Petrom pe Piața Intrazilnică cuplată, pentru echilibrarea propriului portofoliu. Doar o mică parte provine din disponibilul existent al Sistemului Energetic Național.

Ministerul Energiei precizează că în demersurile sale către Comisia Europeană privind menținerea grupurilor energetice pe cărbune a avut în vedere toate scenariile posibile.

‘Evaluările proprii și cele ale CNTEE Transelectrica SA au inclus și situații neprevăzute care pot afecta funcționarea normală a Sistemului Energetic Național. Incidentul de astăzi reconfirmă importanța analizării unui spectru larg de ipoteze în evaluarea adecvanței Sistemului’, se mai arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, România beneficiază în prezent de multiple surse de energie stabilă, respectiv capacități de producție în bandă: peste 6.600 MW capacități de producție în bandă din hidroenergie; peste 1.400 MW producție în bandă din energie nucleară; peste 2.700 MW producție în bandă din hidrocarburi; peste 2.700 MW producție în bandă în termoenergie.

Nu în ultimul rând, ME a subliniat că monitorizează permanent funcționarea Sistemului Energetic Național și că va reveni cu informații în cazul oricăror evoluții relevante.

Conform datelor publicate de Transelectrica, la ora 16:40, consumul de energie electrică totaliza 8.036 MW, iar producția 6.448, soldul fiind de 1.588 MW. Producția pe cărbune era de 822 MW, cea pe bază de hidrocarburi de 984 MW, hidro 3.218 MW, nuclear 1.325 MW, eolian 16 MW, fotovoltaic 1 MW, biomasă 70 MW și instalații de stocare 10 MW.

Centrala electrică Brazi, operată de OMV Petrom, a fost oprită marți neplanificat, din cauza debitului scăzut al apei tehnologice și a restricțiilor de apă, a anunțat compania

Centrala de la brazi acoperă aproximativ 10% din electricitatea generată în România și are o capacitate instalată de 860 MW.

‘Confirmăm că centrala electrică Brazi a fost oprită neplanificat din cauza debitului scăzut al apei tehnologice și a restricțiilor de apă, factori aflați în afara controlului companiei. Conform cerințelor legale, întreruperea a fost notificată către REMIT, iar notificarea va fi actualizată pe măsură ce situația evoluează’, potrivit informațiilor transmise de companie.

Zeci de mii de oameni din mai multe localități din județele Prahova și Dâmbovița au rămas de vineri seara fără apă potabilă în urma lucrărilor de la acumularea Paltinu.