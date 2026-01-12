Slovacia va semna un acord cu SUA pentru un nou reactor nuclear

Slovacia va semna săptămâna viitoare un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite, a declarat sâmbătă premierul slovac Robert Fico, în contextul în care țara se îndreaptă spre construirea unei noi unități nucleare cu ajutorul SUA, transmite Reuters

Slovacia, care are în prezent cinci reactoare nucleare la două centrale nucleare, este în discuții cu Washingtonul încă de anul trecut pentru a construi un nou reactor cu grupul american Westinghouse.

Sâmbătă, Fico a declarat că noua unitate va avea o capacitate de aproape 1.200 de megawați (MW), mai mare decât unitățile existente.

‘În cooperare cu partenerii americani, dorim să construim o nouă unitate, care va fi în proprietatea exclusivă a statului, pe terenul actualei centrale nucleare de la Jaslovske Bohunice’, a spus premierul slovac, fără a oferi mai multe detalii.

Fico a mai spus că dorește să participe, vineri, la semnarea unui acord general privind cooperarea SUA-Slovacia în sectorul nuclear, la Washington. Premierul slovac nu a oferit mai multe detalii despre ce fel de documente ar urma să fie semnate.

În luna octombrie, Guvernul slovac a aprobat un acord interguvernamental cu SUA pentru construirea unei noi unități, iar în decembrie Fico a declarat că președintele american Donald Trump l-a invitat în Statele Unite cu prilejul Cupei Mondiale din acest an pentru semnarea unui acord bilateral privind energia nucleară.

Slovacia produce în prezent 63% din energia sa la două unități de la centrala nucleară Jaslovske Bohunice, la 60 de kilometri nord-est de Bratislava, și la trei unități de la centrala de la Mohovce, în sud-vestul țării, toate de tehnologie sovietică. Se estimează că noul reactor, mult mai puternic, va fi operațional peste aproximativ 15 ani.