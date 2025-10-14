SOFMEDICA introduce noul sistem chirurgical da Vinci 5 în România

SOFMEDICA, unul dintre principalii inovatori în domeniul sănătății din Europa Centrală și de Est, anunță lansarea sistemului chirurgical da Vinci 5 în România, după ce tehnologia a obținut recent certificarea CE în Europa. Noua tehnologie a fost prezentată pentru prima dată la ISLE Academy București, noul centru de formare și educație al Grupului SOFMEDICA dedicat tehnologiilor medicale avansate, oferind chirurgilor oportunitatea de a o experimenta direct și de a vedea modul în care poate fi utilizată în practică.

Dezvoltat de Intuitive, lider global în chirurgia asistată robotic, da Vinci 5 reprezintă cea mai avansată și integrată platformă a companiei de până acum, concepută pentru a oferi rezultate mai bune pentru pacienți, o eficiență crescută și informații practice pentru echipele medicale.

Da Vinci 5 reprezintă mai mult decât un salt tehnologic; este un pas înainte pentru întregul ecosistem medical. Pentru pacienți, chirurgia asistată robotic reprezintă o precizie și mai mare, incizii mai mici, mai puține complicații și timpi de recuperare mai rapizi, permițându-le să revină mai repede la activitățile lor zilnice.

Bazat pe o platformă inteligentă, cu o putere de calcul de 10.000 de ori mai mare față de generația precedentă, da Vinci 5 transformă performanța chirurgicală în informații măsurabile, permițând spitalelor să standardizeze procedurile, să evalueze rezultatele și să optimizeze resursele – făcând astfel îngrijirea avansată mai sustenabilă și mai accesibilă.

„La SOFMEDICA, credem cu tărie că inovația trebuie să fie la îndemâna fiecărui pacient. Lansarea sistemului da Vinci 5 în România marchează un progres semnificativ – nu doar din perspectiva tehnologică, ci și prin modul în care oferim spitalelor și chirurgilor posibilitatea de a aduce pacienților cele mai avansate soluții chirurgicale disponibile astăzi. Alegerea ISLE Academy, centrul nostru dedicat formării și inovației, ca loc de desfășurare a acestei lansări, subliniază angajamentul nostru ferm de a investi în dezvoltarea competențelor și cunoștințelor care vor defini viitorul actului medical” – Evangelos Kalamakis, Managing Director, SOFMEDICA.

Pentru medici, da Vinci 5 stabilește un nou standard în ergonomia și vizualizarea chirurgicală. Consola sa avansată, reconfigurată, împreună cu cel mai realist sistem de vizualizare 3D dezvoltat până acum, contribuie la reducerea oboselii și creșterea preciziei, sprijinind efectuarea în siguranță a procedurilor complexe și prelungind durata carierei chirurgilor.

„România se află într-un moment decisiv: odată cu introducerea sistemului da Vinci 5, putem extinde accesul la chirurgia asistată robotic atât în sectorul privat, cât și în cel public. Această tehnologie aduce precizie, eficiență și inteligență, cu impact direct asupra siguranței și recuperării pacienților. Împreună cu partenerii noștri clinici, ne propunem să consolidăm chirurgia robotică drept standard de excelență în îngrijirea medicală din România” – Daniela Fistis, Commercial Manager, SOFMEDICA Romania.

Lansarea sistemului da Vinci 5 reprezintă o nouă etapă în evoluția chirurgiei asistate robotic, o platformă de generația a cincea, construită pe experiența acumulată din peste 17 milioane de intervenții, cu 90.000 de chirurgi instruiți și mii de programe active în întreaga lume.

Pentru echipele medicale, funcțiile de teleprezență, analiza detaliată a cazurilor și instrumentele de simulare de ultimă generație facilitează învățarea continuă și colaborarea, conectând chirurgii români cu expertiza internațională înainte, în timpul și după intervenții. Platforma este concepută pentru a susține rezultate clinice superioare, recuperare mai rapidă a pacienților, experiență optimizată pentru chirurgi și eficiență operațională crescută, contribuind totodată la sustenabilitatea și performanța economică pe termen lung a furnizorilor de servicii medicale.

Spitalele și profesioniștii din domeniul sănătății sunt invitați să descopere sistemul da Vinci 5 în cadrul ISLE Academy și să afle cum chirurgia asistată robotic poate îmbunătăți rezultatele pacienților și performanța operațională.