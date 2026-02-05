Statele UE au agreat detaliile împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Statele UE au aprobat miercuri detaliile împrumutului de 90 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană îl va oferi Ucrainei pentru ca aceasta să-și finanțeze armata în timp ce continuă războiul cu Rusia și pentru a-și acoperi deficitul bugetar, transmit agențiile Reuters și AFP.

Ambasadorii statelor UE au ajuns la un acord asupra acestor detalii la o reuniune cu ușile închise desfășurată la Bruxelles. Textul înțelegerii nu a fost deocamdată făcut public, fiind emis doar un comunicat, dar Consiliul UE a transmis anterior că Ucraina va putea folosi două treimi din cele 90 de miliarde de euro pentru acoperirea cheltuielilor militare și o treime pentru susținerea generală a bugetului. Acordul mai are nevoie doar de aprobarea Parlamentului European, care a stabilit deja să-l voteze în procedură de urgență.

În ce privește achizițiile militare ale Ucrainei finanțate din aceste fonduri, comunicatul menționează că furnizorii din țările UE vor avea prioritate, dar sunt prevăzute excepții pentru anumite țări terțe dacă acestea au semnat un parteneriat de apărare și securitate cu UE și sunt deja contribuitori majori la ajutor militar pentru Ucraina, dar vor trebui să participe cu o ‘contribuție financiară echitabilă și proporțională’ cu costurile legate de împrumutul oferit Kievului.

Acesta este cazul Regatului Unit, care dacă ar accepta să se alăture acestui mecanism ar trebui să plătească o taxă de intrare, ținând cont de sarcina dobânzii aferente acestui împrumut suportat de 24 de state membre ale UE. Guvernul de la Londra nu a anunțat încă dacă se va alătura sau nu acestui mecanism european, dar premierul britanic Keir Starmer a sugerat că ar putea fi de acord, el declarând în weekend că țara sa trebuie să ‘facă mai mult’ împreună cu UE în domeniul apărării.

Liderii europeni au convenit în decembrie asupra acestui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, finanțat prin emiterea de datorie comună a UE, dar pe care Ucraina îl va rambursa numai dacă Rusia îi va plăti ‘reparații de război’ și care va fi garantat de bugetul UE, adică de statele membre. Trei dintre acestea, respectiv Ungaria, Republica Cehă și Slovacia, au cerut și au obținut o scutire de la participarea la mecanismul de garantare a împrumutului, amenințând că în caz contrar l-ar fi putut bloca prin veto. Premierul ungar Viktor Orban a spus că acest împrumut nu va fi niciodată rambursat de Ucraina, întrucât Rusia nu va dori să-i plătească reparații de război, caz în care statele UE garante vor trebui să-l plătească în final.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat după acel acord că împrumutul va avea dobândă zero pentru Ucraina, dobânda urmând să fie suportată tot din bugetul comunitar. Ea a precizat că, din cele 90 de miliarde de euro, 30 de miliarde vor putea fi folosite de Ucraina pentru a-și acoperi deficitul bugetar, iar 60 de miliarde pentru achiziția de echipamente militare, furnizate cu prioritate de țările europene.

‘Cu 60 de miliarde de euro ajutor militar, Ucraina va putea rezista în fața Rusiei și, în același timp, se va putea integra mai strâns în baza industrială de apărare europeană’, consideră președinta Comisiei Europene. Totuși, a adăugat ea, dacă producătorii europeni nu vor putea satisface o anumită cerere din partea Ucrainei, aceasta va putea să achiziționeze respectivele arme sau muniții din afara Europei, în special din SUA.