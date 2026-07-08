Statele Unite au lansat atacuri masive împotriva Iranului, care a ripostat în două țări din Golf

Statele Unite au atacat peste 80 de ținte în Iran ca ripostă pentru atacurile iraniene asupra unor nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a determinat miercuri represalii din partea Teheranului, care a declarat că a lovit bazele americane din Kuweit și Bahrain, relatează AFP.

Washingtonul a reinstaurat, de asemenea, sancțiunile economice asupra petrolului iranian în urma atacurilor asupra navelor. Ambele părți se acuză reciproc de încălcarea memorandumului de înțelegere, semnat pe 17 iunie pentru a pune capăt războiului care a început pe 28 februarie odată cu ofensiva americano-israeliană împotriva Republicii Islamice.

Acest acord prevede în special redeschiderea Strâmtorii Ormuz – prin care tranzitează în mod normal 20% din țițeiul și gazul natural lichefiat (GNL) mondial și a cărui închidere de către Teheran a destabilizat economia globală și a provocat creșterea prețurilor -, precum și ridicarea sancțiunilor americane asupra petrolului iranian.

Trei nave au fost lovite în Strâmtoarea Ormuz în decurs de 24 de ore, a relatat marți agenția britanică de securitate maritimă UKMTO. Qatarul și Arabia Saudită au dat vina pe Iran pentru două dintre atacuri.

Denunțând ‘atacurile iraniene’ și o ‘încălcare flagrantă a armistițiului’, armata americană a lansat o serie de ‘atacuri puternice’ împotriva Iranului, susținând că a lovit ‘peste 80 de ținte’, inclusiv ‘sisteme iraniene de apărare antiaeriană’, a detaliat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) într-un comunicat.

Iranul, unde media au raportat explozii marți în locuri din apropierea Strâmtorii Ormuz, a avertizat imediat Statele Unite împotriva acestei ‘încălcări’ a memorandumului de înțelegere, declarând că va ‘lua măsuri decisive pentru a-și proteja interesele și securitatea națională’, conform unui comunicat al Ministerului său de Externe.

Câteva ore mai târziu, miercuri, Gardienii Revoluției din Iran a anunțat că au lovit 85 de instalații din bazele militare americane din Kuweit și Bahrain, conform televiziunii de stat.

Într-un ‘prim răspuns’ la atacurile americane, ‘Marina și Forța Aerospațială a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) au efectuat o operațiune comună cu rachete și drone, atacând 85 de instalații militare strategice americane’ și doborând o dronă MQ-9, conform unui comunicat difuzat de rețeaua de televiziune de stat IRIB.

Sirenele de raid aerian au răsunat în Bahrain, a anunțat Ministerul de Interne al acestui stat din Golf, fără a oferi detalii suplimentare. Armata kuweitiană a raportat, de asemenea, miercuri, că răspunde la atacuri cu drone și rachete, fără a specifica originea acestora.

‘Acțiunile Iranului în Strâmtoarea Ormuz sunt total inacceptabile pentru Statele Unite și nu vor rămâne nepedepsite’, a declarat un oficial al administrației americane sub condiția anonimatului, după ce Departamentul Trezoreriei a publicat un document care interzice ‘noi tranzacții’ cu hidrocarburi iraniene începând de marți.

În mijlocul acestor tensiuni, prețul barilului de țiței WTI american a crescut cu 2,63%, ajungând la 72,29 dolari, la deschiderea piețelor asiatice.

Navigația fusese reluată în Strâmtoarea Ormuz după semnarea memorandumului de înțelegere, în ciuda unor incidente.

La sfârșitul lunii iunie, acuzând Teheranul că a vizat două nave, Statele Unite au bombardat Iranul, care a ripostat vizând vecinii din Golf ai acestuia, Kuweitul și Bahrainul. Washingtonul și Teheranul au convenit ulterior să înceteze aceste ostilități.

Arabia Saudită a condamnat marți ‘luarea ca țintă de către Republica Islamică Iran a petrolierului saudit Wedyan’, care tranzita Strâmtoarea Ormuz, precum și atacul asupra navei qatareze de transport de GNL Al-Rakayyat, denunțându-l ca fiind un atac la adresa securității navigației internaționale și a securității aprovizionării cu energie la nivel mondial.

Conform CENTCOM, navele vizate au fost Al-Rakayyat, care arbora pavilionul Insulelor Marshall, Wedyan, care arbora pavilion saudit, și Cyprus Prosperity, care arbora pavilion liberian.

Qatar a anunțat că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri iranian, cerând ‘explicații pentru atac’. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaid, a denunțat acuzațiile Qatarului ca fiind inacceptabile.

Fără a atribui responsabilitatea, agenția de știri UKMTO a raportat și alte două incidente marți: un petrolier lovit de un proiectil neidentificat, care a suferit daune structurale, și un petrolier lovit de o dronă de origine necunoscută.

În ciuda opoziției SUA, Iranul exclude orice revenire la situația de dinainte de război, când trecerea prin Strâmtoarea Ormuz era liberă, și amenință navele care încearcă să ocolească singura rută pe care a autorizat-o de-a lungul coastei sale.

Această escaladare a tensiunilor are loc în contextul în care Iranul organizează, de sâmbătă, o înmormântare de stat de șase zile pentru liderul său suprem, Ali Khamenei, ucis în prima zi a războiului de atacuri aeriene israeliano-americane. Trupul său neînsuflețit tocmai a ajuns în Irak pentru procesiuni în Najaf și Karbala, două orașe care adăpostesc cele mai venerate sanctuare ale musulmanilor șiiți.