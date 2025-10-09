Ștefan (CNPR): Poșta Română are o marjă de încredere superioară față de orice altă companie din industria națională

Poșta Română are o marjă de încredere superioară în comparație cu orice altă companie din industrie din România, a declarat, joi, într-o conferință de presă, directorul general al Companiei Naționale ‘Poșta Română’ (CNPR), Valentin Ștefan.

‘Poșta Română ține steagul sus, având o marjă de încredere superioară față de orice altă companie din industrie din România. De ce Poșta Română a ales să facă o schimbare radicală de identitate vizuală? Pentru că suntem încăpățânați, tenace și loiali. Suntem în tranziție de la tradiție la modernitate. Credem în rolul nostru strategic și ne asumăm că trebuie să ne schimbăm ca să mai fim în România, pentru români, încă 163 de ani. Ne asumăm rolul de Ghișeu universal. Trebuie să facem o schimbare revoluționară în identitatea noastră vizuală. Ne-am pus întrebarea ‘Cum ne plac oamenii?’ și ‘Ce trebuie să schimbăm?’. Așa am pornit la drum în acest proces de rebranding… Mare parte dintre cei intervievați au spus că Poșta are un aer învechit și că trebuie să-l schimbe. De asemenea, Poșta trebuie să ofere mai multe servicii, iar în traducerea noastră înseamnă servicii oferite într-un mod modern și în actualitate cu lumea în care trăim. Asta am făcut: o imagine fresh și o identitate vizuală care va schimba din rădăcini imaginea Poștei pentru clienții săi actuali, cât și pentru viitorii clienți pe care dorim să îi avem în următorii cinci ani, zece ani sau poate 20 de ani’, a spus Ștefan.

Acesta a menționat, totodată, că Poșta Română reușește să se transforme din punct de vedere logistic, digital și, mai ales, al resursei umane.

‘Strategia noastră este clară și merge în trei direcții: Ghișeul universal, o infrastructură strategică a statului român prin care să se țină relația dintre cetățeni și companii și instituții; curierat și logistică; servicii financiar-bancare prin soluții digitale accesibile. Ce urmează? Pe curierat, așa cum reiese din studiu, avem un segment de piață foarte tânăr, 18 – 29 de ani. Ne facem treaba conștiincios și pe celelalte paliere. Suntem o companie care a evoluat în timp. Ne-am adaptat și ne-am dezvoltat continuu, păstrând legătura cu toate comunitățile din România. Ne transformăm în profunzime logistic, digital și mai ales uman. Colegii știu cât de greu este’, a punctat șeful CNPR.

La jumătatea lunii septembrie, oficialii CNPR anunțau, într-un comunicat de presă, că a fost demarat, în 2025, un proces de rebranding și diversificare a portofoliului de branduri al companiei, cu accent pe ghișeuri universale, curierat și logistică, precum și pe servicii financiar-bancare digitale.

Astfel, strategia de rebranding presupune un pachet complex, ce include, în acord cu procesul de transformare organizațională, o nouă identitate vizuală a Poștei Române ‘sub umbrela unui brand principal puternic, cu o arhitectură clară, a cinci sub-branduri specializate și a unui brand endorsat’.

Procesul de rebranding este dezvoltat în colaborare cu Inoveo Concept, agenție românească de consultanță în branding și design cu peste 20 de ani de experiență și un portofoliu extins de proiecte pentru branduri naționale și internaționale.

CNPR este operatorul național din domeniul serviciilor poștale, ce deține, în prezent, o rețea de peste 5.000 de subunități poștale la nivel național, dintre care 676 sunt oficii poștale și 1.054 ghișee poștale.