SUA analizează reluarea vânzărilor de cipuri AI Nvidia către China

Administraţia preşedintelui Donald Trump a demarat o evaluare interinstituţională care ar putea permite primele livrări către China ale unora dintre cele mai avansate cipuri de inteligenţă artificială produse de Nvidia, au declarat pentru Reuters cinci surse apropiate dosarului.

Este vorba despre cipurile H200, al doilea cel mai puternic produs AI al Nvidia, a căror vânzare fusese anterior interzisă.

Trump a anunţat luna aceasta că ar putea autoriza exporturile către China, cu condiţia perceperii unei taxe de 25% de către guvernul american, argumentând că măsura ar menţine companiile SUA în avans faţă de rivalii chinezi şi ar reduce stimulentele pentru dezvoltarea de alternative locale.

Departamentul Comerţului din SUA, responsabil de politica de export, a transmis cererile de licenţă către Departamentele de Stat, Energie şi Apărare pentru aviz, potrivit surselor. Aceste instituţii au la dispoziţie 30 de zile pentru a-şi exprima poziţia, însă decizia finală aparţine preşedintelui.

Iniţiativa marchează o schimbare semnificativă faţă de politica administraţiei anterioare, care a impus restricţii dure asupra exportului de cipuri AI avansate către China, invocând riscuri de securitate naţională.

Criticii din ambele partide politice americane avertizează că livrările ar putea accelera capacităţile militare şi tehnologice ale Beijingului şi ar diminua avantajul strategic al SUA în domeniul inteligenţei artificiale.

Susţinătorii deciziei din cadrul administraţiei Trump, inclusiv consilierul pentru AI de la Casa Albă, David Sacks, afirmă însă că permiterea exporturilor ar descuraja companii chineze precum Huawei să îşi intensifice eforturile de a concura cu liderii americani în domeniul cipurilor avansate.

Cipurile H200 sunt mai puţin performante decât noua generaţie Blackwell a Nvidia, dar rămân extrem de puternice şi utilizate pe scară largă în industrie. Până în prezent, acestea nu au fost autorizate pentru export către China.