SUA cresc presiunile pentru ca Ungaria să înceteze să mai importe petrol rusesc

Un diplomat american de rang înalt a respins argumentele Ungariei, conform cărora statutul de țară fără ieșire la mare nu îi lasă altă opțiune decât să se bazeze pe petrolul rusesc, în timp ce Washingtonul își intensifică presiunile asupra Budapestei să găsească furnizori alternativi, transmite Bloomberg.

‘Prietenii noștri din Ungaria ar trebui să facă multă activitate de planificare și, evident, ca un bun aliat, îi vom ajuta să facă aceste planuri și să le pună în aplicare pentru a renunța la petrolul și gazele rusești’, a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, într-un interviu acordat duminică pentru postul de televiziune Fox News.

Spre deosebire de mulți dintre aliații săi din Uniunea Europeană, care au făcut pași pentru a-și reduce dependența de energia rusească, după invadarea Ucrainei de către Moscova în 2022, Ungaria a făcut exact invers. Budapesta depinde acum aproape în întregime de Moscova pentru petrolul său și pentru cea mai mare parte a importurilor sale de gaze.

Această dependență ar putea reprezenta acum un risc pentru securitatea energetică, după ce, săptămâna trecută, SUA au sancționat cei mai mari producători de petrol din Rusia, în încercarea de a-l aduce pe președintele Vladimir Putin la masa negocierilor privind Ucraina. De asemenea, săptămâna trecută, UE a decis să impună o interdicție totală în ceea ce privește tranzacțiile cu două mari companii petroliere rusești, Rosneft PJSC și Gazprom Neft PJSC, pe lângă interzicerea importurilor de GNL începând cu 2027.

Premierul ungar, Viktor Orban, care are legături strânse atât cu Putin, cât și cu președintele american Donald Trump, a declarat vineri la postul public de radio că administrația sa încearcă să ‘apere’ națiunea împotriva sancțiunilor petroliere. Orban a mai spus că se consultă cu directorii de la compania petrolieră ungară Mol, care importă petrol rusesc datorită unei scutiri temporare a UE de la sancțiunile la nivel de bloc, cu privire la modul de gestionare a ultimelor restricții.

Guvernul de la Budapesta nu a precizat ce impact au avut sancțiunile SUA și UE asupra contractelor Ungariei cu energie rusească.

Orban a minimalizat în repetate rânduri o conductă petrolieră alternativă via Croația, invocând costuri mai mari și preocupări legate de capacitate. Oficialii croați au respins aceste preocupări, spunând că există suficientă capacitate pentru a aproviziona cu petrol atât Ungaria, cât și Slovacia, țară unde Mol deține o rafinărie.

În prezent, Mol și operatorul rețelei de conducte petroliere din Croația, Janaf, negociază un contract privind furnizarea de petrol.

‘Spre deosebire de mulți dintre vecinii săi, Ungaria nu a făcut niciun plan și nu a luat nicio măsură activă. Așadar, vom continua să colaborăm cu ei și vom colabora cu vecinii lor, precum Croația, și cu alte țări care îi pot ajuta să scape de dependența rusească’, a declarat Whitaker pentru Fox News.