Taiwanul nu se aşteaptă la un impact semnificativ asupra industriei de semiconductori din cauza noilor restricţii chineze privind exporturile de metale rare

Ministerul Economiei din Taiwan a anunţat duminică faptul că noile restricţii impuse de China asupra exporturilor de pământuri rare nu vor avea un impact semnificativ asupra industriei taiwaneze de semiconductori, întrucât metalele vizate diferă de cele utilizate în procesele de fabricaţie a cipurilor, transmite Reuters.

Beijingul a extins joi controlul asupra exporturilor de metale rare, adăugând cinci noi elemente şi impunând cerinţe suplimentare pentru utilizatorii din sectorul tehnologic, într-un moment în care China îşi consolidează poziţia înaintea discuţiilor dintre preşedinţii Donald Trump şi Xi Jinping.

Ministerul taiwanez a precizat într-un comunicat că elementele incluse în interdicţia extinsă ”nu se suprapun cu pământurile rare necesare proceselor de producţie a semiconductorilor din Taiwan”, motiv pentru care ”nu se anticipează, în prezent, un impact major asupra producţiei de cipuri”.

De asemenea, autorităţile de la Taipei au subliniat că produsele şi derivatele necesare pe plan intern sunt aprovizionate în principal din Europa, Statele Unite şi Japonia.

Taiwan găzduieşte cel mai mare producător de cipuri la comandă din lume, compania TSMC, care realizează majoritatea semiconductorilor avansaţi folosiţi în aplicaţiile de inteligenţă artificială.

Totuşi, ministerul a avertizat că extinderea controalelor Chinei ar putea influenţa lanţurile globale de aprovizionare pentru produse precum vehiculele electrice şi dronele, iar evoluţia situaţiei trebuie monitorizată atent.

Anterior, Beijingul a justificat noile restricţii asupra exporturilor de metale rare şi echipamente, afirmând că măsura este motivată de „îngrijorări legate de utilizarea militară” a acestor materiale, într-un context de „conflicte armate frecvente” la nivel global.