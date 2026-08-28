Taxa pe coletele mici a dus la o scădere cu până la 40% a importurilor în Europa

Introducerea unei taxe europene pentru coletele mici, în special cele provenite din China, de la 1 iulie 2026, a dus la o scădere cu 30% până la 40% a importurilor în Uniunea Europeană, a anunțat joi ministrul francez al Economiei și Finanțelor, Roland Lescure, citând datele furnizate de administrația vamală franceză, informează AFP.

‘Nu există nicio inevitabilitate când vine vorba de China’, a comentat Roland Lescure, la un eveniment organizat de Medef, cea mai mare federație patronală din Franța, salutând efectele acestei măsuri care vizează principalele platforme asiatice de vânzări online, precum Shein, Temu și AliExpress.

‘Dacă implementăm politicile publice corecte, putem câștiga, vom câștiga’, a adăugat ministrul francez al Economiei și Finanțelor.

Franța a ales să fie cu un pas înaintea UE și a implementat, de la 1 martie, o taxă de doi euro pentru articolele achiziționate de pe platforme de comerț electronic din afara UE pentru a limita afluxul de ‘colete mici’, evaluate la mai puțin de 150 de euro, provenite din China.

Această măsură a fost completată, începând din iulie, de o taxă vamală europeană pe tip de articol comandat, aplicată în interiorul UE, ajungând la un total de cinci euro pe categorie de articol.

Taxa franceză urmează să fie înlocuită cu un sistem similar, 100% european, planificat pentru noiembrie, armonizând astfel regulile pentru cele 27 de state membre.

Cu toate acestea, la mijlocul lunii mai, directorul general al Administrației Vamale franceze, Florian Colas, a estimat veniturile colectate de pe urma acestei taxe la 2,3 milioane de euro pe lună, mult sub cele 400 de milioane de euro preconizate în bugetul pe 2026.

În practică, pentru a ocoli această taxă franceză, platformele își trimiteau coletele în țările vecine și apoi le transportau rutier în Franța. În acest context, Franța și-a schimbat strategia și și-a suspendat propria taxă, în numele armonizării europene.

Începând cu 1 iulie, coletele cu o valoare mai mică de 150 euro importate în UE, anterior scutite de taxe vamale, sunt acum supuse unei taxe europene de 3 euro per tip de produs. Această măsură își propune să limiteze afluxul în Europa de produse care sunt în mare parte chinezești și nu respectă întotdeauna standardele europene.

Aproape 5,9 miliarde de colete mici au intrat pe piața europeană în 2025, adică peste 180 în fiecare secundă. Este de patru ori mai mult decât în 2022. Din acest total, 93% au provenit din China.