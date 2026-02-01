Tehnologia anului 2026, văzută la prezentările de la CES: Gadgeturi mai mari, mai flexibile și mai inteligente

Consumer Electronics Show 2026 a funcționat, încă o dată, ca un barometru al industriei globale de tehnologie. În doar câteva zile, marile companii de tehnologie au arătat nu doar ce pot face, ci mai ales în ce direcție se îndreaptă industria. De la ecrane tot mai mari și mai flexibile, la dispozitive care își schimbă forma în funcție de utilizator și la integrarea tot mai vizibilă a inteligenței artificiale, ediția din acest an a fost o avanpremieră a tehnologiei care va deveni obișnuită în perioada următoare.

În fiecare an, începutul lui ianuarie funcționează ca un prag simbolic pentru industria tech. Este momentul în care producătorii își expun viziunea, iar piața încearcă să descifreze cum va arăta viitorul. Nu toate inovațiile vor ajunge pe rafturi, dar aproape toate indică o schimbare de direcție: mai multă flexibilitate și o relație diferită cu dispozitivele pe care le folosim zilnic.

Tehnologia Micro RGB pentru televizoare și noua filosofie a imaginii

Nu te plictisești niciodată cu televizoarele, iar vina pentru asta o dau producătorilor și vocabularului lor bogat în jargon tehnic. Cuvântul la modă în acest an este „Micro RGB”, o dispunere meticuloasă a LED-urilor care asigură un control îmbunătățit al luminii și o precizie sporită. Samsung are o versiune a acestei tehnologii, LG are o versiune a acestei tehnologii, Sony are o versiune a acestei tehnologii și așa mai departe. „Micro RGB reprezintă apogeul inovației noastre în materie de calitate a imaginii, iar noul model de 130 inch duce această viziune și mai departe”, a declarat Hun Lee, vicepreședinte executiv al diviziei Visual Display (VD) din cadrul Samsung Electronics. „Reînviem spiritul filosofiei noastre originale de design, introdus cu mai bine de un deceniu în urmă, pentru a oferi un ecran premium inconfundabil, proiectat cu tehnologie pentru noua generație de televizoare.” Un televizor cu o diagonală de 130 inch, adică 330 cm, este cu siguranță premium, mai ales că nu este tocmai ușor să găsești spațiu pentru el într-un apartament.

Modelul prezentat de Samsung beneficiază de cele mai avansate inovații Micro RGB Samsung de până acum. Alimentat de Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro și Micro RGB HDR Pro, televizorul utilizează inteligența artificială pentru a îmbunătăți tonurile și pentru a rafina contrastul, oferind culori vii și detalii subtile, atât în scenele luminoase, cât și în cele întunecate, pentru un grad ridicat de realism și de fidelitate a imaginii. Rămâne, totuși, întrebarea cât de accesibilă va fi această nouă tehnologie, având în vedere că vorbim de mii sau chiar zeci de mii de euro.

Motorola lansează primul telefon pliabil, Samsung un tri-fold

Deși Motorola este cunoscută pentru telefoanele sale cu clapetă, compania tocmai a intrat pe piața telefoanelor pliabile odată cu lansarea modelului Motorola Razr Fold. Similar cu Google Pixel Fold sau Samsung Galaxy Z Fold, Razr Fold se deschide ca o carte, dezvăluind un ecran interior mare, de 8,1 inchi. Motorola a păstrat secretul asupra specificațiilor tehnice ale Razr Fold, dar a dezvăluit că acesta va avea un sistem de camere spate de 50 MP, inclusiv un teleobiectiv periscop de 3x. De asemenea, va include suport pentru stylusul Moto Pen Ultra, precum și mai multe funcții AI.

Samsung, ajuns la generația a șaptea cu modelul Fold, trece acum la generația tri-fold, care duce deja ecranul la dimensiuni de tabletă normală. De altfel, acesta este și cea mai importantă funcție, celelalte fiind disponibile și pe alte telefoane. Dar un ecran mare permite și vizionarea facilă a filmelor sau alte clipuri, precum și utilizarea cu o tastatură externă. Am testat o tastatură externă pe Fold și pot spune că funcționează ca o alternativă la laptop, dar cu limitările date de format și de sistemul de operare. Oricum, așteptăm să vedem telefonul și în România, chiar dacă prețul va fi destul de mare.

Laptop ușor de reparat

Pe lângă multe alte modele, Lenovo a lansat și un model care îi face mândri pe promotorii economiei circulare: un laptop care poate fi ușor reparat. Este vorba de ThinkPad X1 Carbon Gen 14 de la Lenovo, care vine cu o nouă placă de bază „Space Frame” și care permite înlocuirea unor componente precum porturi USB, baterie, tastatură, difuzoare și ventilatoare. Asta înseamnă că, dacă o componentă individuală a laptopului se strică, o poți repara mai ușor și cu un acces mai bun. O schimbare care va permite prelungirea duratei de viață a produselor, un lucru important, mai ales când vorbim de un laptop care costă de la 2.000 de euro în sus.

Asus a lansat un nou dispozitiv 2-în-1, ProArt PZ14, care concurează cu Microsoft Surface Pro, iar cea mai mare diferență este că primești tastatura atașabilă în cutie, fără a fi nevoie să cheltui 150 de dolari în plus. ProArt PZ14 este considerat o stație de lucru ultramobilă, de înaltă performanță, concepută pentru creatorii care au nevoie de instrumente profesionale într-un format portabil. Este o opțiune bună ca tabletă datorită ecranului OLED de 14 inchi cu un raport de aspect de 16:10, o rezoluție 3K și o rată de reîmprospătare de 144 Hz.

Dell a readus pe piață gama XPS la un an după ce a retras-o. Noile modele XPS sunt construite cu cele mai recente procesoare Intel din seria 3 „Panther Lake”, oferind performanțe AI cu până la 57% și 78% mai rapide în modelele XPS 14 și 16, respectiv. În plus, vă puteți aștepta la o autonomie a bateriei de până la 27 de ore, un ecran 2K sau 3,2K și un design mult mai subțire.

De asemenea, Qualcomm a anunțat un nou chipset Snapdragon X2 Plus, care pare promițător pentru laptopurile din gama medie. Modelul principal are un procesor Oryon cu 10 nuclee, un procesor grafic Adreno actualizat și memorie LPDDR5x. Există și alte caracteristici interesante, cum ar fi suportul pentru Wi-Fi 7, tehnologia de securitate Snapdragon Guardian de la Qualcomm și eficiența energetică îmbunătățită.

Ochelari cu AI sau cu sim

XGIMI își propune să creeze ochelari inteligenți care să fie confortabili pentru a fi purtați toată ziua, iar acest lucru s-ar putea să fi fost realizat în gama de ochelari Memomind AI. În cadrul acestei game, cea mai ușoară opțiune – ochelarii Memo Air Display – cântărește doar 28,9 grame. Când îi pui pe nas, se afișează instantaneu un panou personalizabil care conține note, calendar și multe altele. Pentru a accesa panoul în orice moment al zilei, poți înclina capul în sus.

În schimb, cei de la RayNeo au prezentat două noi perechi de ochelari inteligenți: Air 4 Pro, care se conectează la telefon, computer sau consolă de jocuri, și X3 Pro Project eSIM, care acceptă o conexiune 4G încorporată, permițându-vă să navigați pe web sau să efectuați apeluri telefonice fără a conecta ochelarii la un dispozitiv celular. Cel de-al doilea produs pare mai interesant, deoarece pare a fi următorul pas firesc în evoluția ochelarilor inteligenți. Poate vor deveni atât de buni, încât vom renunța la telefoanele smart pentru ochelari!