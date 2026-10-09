TikTok riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri, în urma anchetei în contextul alegerilor din 2024

Comisia Europeană a deschis o anchetă împotriva TikTok în baza Digital Services Act (DSA), care riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, ceea ce înseamnă o sumă considerabilă, a declarat, joi, Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene – Direcția Generală Comunicare, în cadrul unei întâlniri la Bruxelles cu reprezentanți ai mass-media din România.

Digital Services Act, regulamentul privind serviciile digitale, a fost adoptat de Comisia Europeană în 2022.

‘Cu toții cunoaștem rezultatul primului tur din România (al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024 – n.r); tocmai în acel moment am primit, din partea autorităților române, documentele clasificate transmise Comisiei, prin care acestea ne informau că pe TikTok avuseseră loc campanii masive de dezinformare, amplificate de boți etc. Aici intrăm brusc pe teritoriul DSA, deoarece acesta responsabilizează platformele online pentru rolul pe care l-ar putea juca în alegeri. (…) Între timp, am deschis o anchetă împotriva TikTok în baza DSA; riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, ceea ce înseamnă o sumă considerabilă’, a explicat purtătorul de cuvânt.

El a precizat, în context, că ancheta Comisiei Europene având ca subiect TikTok, desfășurată în baza DSA, ‘a fost deschisă în contextul alegerilor din România’ și că documentele clasificate au fost transmise de către autoritățile de la București ‘la scurt timp după primul tur de scrutin’.

‘Însă, în prezent, orice alte alegeri care au loc în Europa contribuie la această anchetă. Astfel, și alte scrutine ne pot ajuta să obținem dovezi suplimentare despre modul în care se comportă o platformă precum TikTok atunci când au loc alegeri în Europa’, a mai spus el.

Drept urmare, susține oficialul european, Comisia a întreprins mai multe acțiuni în legătură cu TikTok.

‘Nu am deschis imediat o anchetă, deoarece, desigur, trebuie mai întâi să analizăm dovezile primite de la autoritățile române. Nu este genul de situație în care deschidem o procedură de pe o zi pe alta. Ceea ce am făcut a fost să solicităm imediat informații de la TikTok. În esență, acesta este rolul pe care îl avem. Permiteți-mi să clarific un aspect: nu ne interesează cine câștigă alegerile. Asta înseamnă democrația. Desigur, am prefera să fie un partid european, bineînțeles. Dar, nu ne interesează cine câștigă alegerile. (…) Singurul lucru pe care ni-l dorim este să ne asigurăm că, indiferent cine câștigă alegerile, rezultatul reflectă alegerea cetățenilor – și doar a cetățenilor – și că niciun director executiv din domeniul tehnologiei nu a intervenit în procesul electoral din cauza propriilor preferințe’, a menționat Thomas Regnier.

El a adăugat că noutatea în cadrul anchetei derulate de Comisia Europeană este că ‘acum dispunem de un cadru de lucru în relația cu TikTok’, companie căreia i se solicită ‘o cantitate considerabilă de dovezi’.

Curtea Constituțională din România a anulat, în decembrie 2024, rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale, câștigat de candidatul independent Călin Georgescu.

Tot în luna decembrie 2024, Uniunea Europeană a deschis proceduri oficiale împotriva rețelei de socializare TikTok pentru presupusa sa incapacitate de a limita interferența în alegeri, la scrutinul prezidențial din România.

Pe 2 aprilie 2025, un raport elaborat de TikTok în calitate de semnatar al Codul de conduită privind dezinformarea, în cadrul Actului legislativ privind serviciile digitale, prezenta amenințările observate în legătură cu alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 din România, măsurile luate în perioada premergătoare alegerilor și interacțiunile cu autoritățile naționale și cu experți locali înainte de alegeri, precum și cu autoritățile naționale și cu cele ale UE după alegeri.

În raport, TikTok consemna câteva dintre amenințările pe care le-a observat în legătură cu alegerile prezidențiale din România, menționând eliminarea a șase rețele CIO (operațiuni de influență acoperite) în 2024 care au fost identificate ca țintind în mod specific un public din România.

De asemenea, platforma nota că a eliminat în mod proactiv, de la sfârșitul lunii octombrie din anul alegerilor menționate, peste 5.500 de elemente de conținut legat de alegeri din România pentru încălcarea politicilor privind dezinformarea, hărțuirea și discursul instigator la ură.