Topul domeniilor cu cele mai multe joburi și salariile oferite de angajatori

Pe măsură ce se apropie termenul limită din iunie 2026 referitor la Directiva Europenă privind transparența salarială, angajatorii și candidații intră într-o nouă etapă de stabilire a remunerației. Hipo.ro, una dintre cele mai mari platforme de recrutare din România pune la dispoziția pieței un instrument bazat pe salariile și beneficiile din anunțurile publicate de angajatori, oferind un reper concret pentru negocierile salariale și deciziile de carieră.

Directiva (UE) 2023/970 obligă toate statele membre să introducă până la 7 iunie 2026 reguli clare privind transparența salarială, de la informarea candidaților asupra intervalelor de salariu, până la raportarea diferențelor de remunerare între femei și bărbați. Angajatorii vor trebui să comunice salariul sau intervalul salarial înainte de primul interviu și să nu mai poată solicita istoricul salarial al candidaților, măsuri care schimbă fundamental modul în care se desfășoară recrutarea în UE.

În România, transpunerea Directivei este una dintre cele mai importante schimbări de reglementare în zona de resurse umane din ultimul deceniu, cu impact direct asupra modului în care companiile recrutează, promovează și comunică politicile de salarizare.

În acest context, Hipo.ro a creat secțiunea Salarii si Beneficii unde sunt centralizate, în timp real, informațiile introduse de angajatori în anunțurile publicate pe platformă, ceea ce oferă o imagine fidelă a ofertei reale din piață. Instrumentul este primul de pe piața locală care combină informații despre salarii cu detalii despre beneficiile extra-salariale, ajutând companiile să își calibreze pachetele de compensații în raport cu concurența.

Pentru angajatori, utilizarea timpurie a unui instrument de transparență a salariilor și beneficiilor înseamnă un avantaj competitiv în fața termenului din iunie 2026: companiile pot testa deja intervale salariale clare, criterii obiective și mesaje transparente, înainte ca raportările oficiale privind diferențele de remunerare să devină obligatorii. Astfel, organizațiile care adoptă devreme principiile Directivei pot construi mai ușor încredere cu angajații, pot atrage candidați mai bine informați și își pot consolida brandul de angajator într-o piață a muncii tot mai atentă la echitate și corectitudine.

Pentru candidați, informațiile de pe Hipo.ro devin un punct de referință în discuțiile salariale, fie că este vorba de interviuri pentru un nou job, fie de evaluări periodice cu angajatorul actual. Platforma include și ghiduri dedicate, precum si o serie de articole, precum articolul „Cum să ceri o mărire de salariu”, care oferă recomandări practice pentru a pregăti și susține o negociere argumentată. Candidații pot vedea nivelurile salariale, dar și joburi concrete cu salariul și beneficiile afișate, la care pot aplica direct. Secțiunea Salarii si Beneficii poate fi accesată gratuit.

Topul domeniilor cu cele mai multe joburi în 2025 și salariile oferite de angajatori

În 2025, analiza salariilor nete de pe Hipo.ro arată 5 domenii unde angajatorii au recrutat intens, comunicând intervale salariale clare. IT Software rămâne motorul principal al angajărilor, cu 9225 de joburi publicate și salarii nete cuprinse între 5.513 și 8.270 de lei, ceea ce reflectă competiția puternică pentru specialiști cu competențe digitale avansate.

O comparație a beneficiilor între domenii arată diferențe semnificative: în Contabilitate–Finanțe, „Programul de lucru flexibil” domină la 54% dintre joburi, reflectând nevoia de adaptabilitate la calendarul fiscal strict care impune declarații și plăți până pe 25 ale lunii, indiferent de sărbători sau mini-vacanțe, în timp ce în Customer Support–Client Service, trainingurile ocupă primul loc datorită ritmului rapid de schimbare din zona BPO/outsourcing, unde formarea continuă este esențială pentru performanță, iar bonusurile de performanță au crescut în importanță pe fondul presiunii sporite a clienților din ultimele 12 luni, fiind strâns legate de atingerea indicatorilor echipei.

Directiva Europeană privind transparența salarială marchează un moment de cotitură pentru piața muncii, iar 2026 va fi un an esențial de adaptare pentru angajatori, cu termenul limită fixat la 7 iunie. Hipo.ro a anticipat această schimbare oferind deja date reale din anunțurile publicate de companii și beneficii diferențiate. Prin acest instrument unic, accesibil gratuit, platforma ajută candidații să negocieze informat și companiile să își calibreze ofertele.

Descoperă Salariile și Beneficiile actualizate în timp real din toate domeniile: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/salarii/