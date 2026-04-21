Trei sferturi dintre beneficiile economice ale AI ajung la doar 20% dintre companii

Aproape trei sferturi (74%) din valoarea economică generată de inteligența artificială (AI) este obținută de numai o cincime (20%) dintre organizații, în timp ce restul încă experimentează, testează și lansează proiecte-pilot ce rămân, în mare parte, la stadiul de test, indică raportul global PwC AI Performance, dat luni publicității.

Potrivit concluziilor raportului, ceea ce fac diferit companiile din top este faptul că nu acumulează pur și simplu mai multe instrumente AI, ci tratează inteligența artificială ca pe un motor de reinventare a afacerii – caută noi surse de venit, explorează teritorii noi apărute prin convergența industriilor și, în același timp, investesc în calitatea datelor, guvernanță și încredere.

”Concluzia raportului este clară: companiile care câștigă cel mai mult din utilizarea inteligenței artificiale sunt cele care se orientează spre creștere, nu doar spre reducerea costurilor. Cele mai mari beneficii le raportează organizațiile care folosesc AI ca să-și reinventeze modelul de business și să se extindă în domenii conexe, nu cele care doar implementează instrumente AI ca să facă aceleași lucruri mai repede sau mai ieftin. Inteligența artificială este o tehnologie accesibilă care nivelează terenul de joc și cred că în următorii ani vom asista la schimbări de ierarhii și la apariția unor noi jucători în multe domenii”, susține Gabriel Voicilă, partener Tehnologie PwC România.

Companiile cu cele mai bune rezultate în materie de AI nu o folosesc doar ca să facă lucrurile mai repede sau mai ieftin, ci ca să facă lucruri noi, dezvăluie raportul. Concret, ele raportează că AI le îmbunătățește capacitatea de a-și reinventa modelul de afaceri într-o proporție de 2,6 ori mai mare față de restul companiilor și utilizează AI pentru a identifica oportunități de creștere generate de convergența industriilor – de pildă, prin parteneriate cu actori din afara sectorului lor tradițional – într-o proporție de 2-3 ori mai mare.

De altfel, valorificarea oportunităților de creștere apărute din convergența industriilor s-a dovedit a fi cel mai puternic factor individual care influențează performanța financiară bazată pe AI – mai puternic decât câștigurile de eficiență luate separat.

Dincolo de strategie, studiul scoate în evidență și diferențe majore în felul concret în care companiile de top implementează AI în operațiuni. Acestea folosesc inteligența artificială în moduri mult mai avansate decât restul pieței. Astfel: rulează AI pentru executarea simultană a mai multor sarcini, în cadrul unor limite predefinite (guardrails), într-o proporție de 1,8 ori mai mare; operează sisteme de AI autonome, capabile să se auto-optimizeze, într-o proporție de 1,9 ori mai mare; cresc numărul deciziilor luate de AI fără intervenție umană de aproape 3 ori mai alert (2,8x) decât cel al celorlalte companii.

Dar ritmul accelerat de automatizare a acestor companii este însoțit și de construirea ”încrederii la scară largă” (trust at scale). Liderii nu doar că automatizează mai mult, ci se și asigură că fac acest lucru responsabil: dispun de un cadru de AI responsabil (un set de principii și procese care asigură utilizarea etică, echitabilă și transparentă a tehnologiei) într-o proporție de 1,7 ori mai mare; au constituit un comitet interfuncțional de guvernanță a AI (un organism care reunește reprezentanți din departamente diferite – juridic, IT, operațiuni, etică – pentru supravegherea utilizării AI) într-o proporție de 1,5 ori mai mare. Rezultatul este că angajații din companiile lider au încredere în rezultatele furnizate de AI într-o proporție de două ori mai mare față de angajații din celelalte organizații.

”Poate cea mai îngrijorătoare concluzie a studiului privește viitorul: fără o schimbare fundamentală de abordare, decalajul dintre lideri și restul pieței nu doar că se va menține, ci se va accentua. Companiile de top învață mai repede, extind la scară largă soluțiile care au dovedit că funcționează și automatizează deciziile în condiții de siguranță – acumulând un avans din ce în ce mai greu de recuperat”, se arată în raport.

Raportul global PwC AI Performance se bazează pe interviuri cu 1.217 directori și executivi din companii mari, preponderent listate la bursă, active în 25 de sectoare, din mai multe regiuni ale lumii. Întrebările au vizat câștigurile concrete – venituri și eficiență – pe care le obțin astăzi datorită AI, precum și felul în care pun tehnologia efectiv la lucru.

Cercetătorii PwC au analizat impactul a 60 de practici de management și investiții în AI, grupate în două mari categorii – utilizarea AI și fundamentele AI – care alcătuiesc împreună Indicele de pregătire pentru AI al PwC (AI fitness index), un instrument care măsoară cât de bine echipată este o companie pentru a valorifica inteligența artificială.