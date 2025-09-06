Trump amenință UE cu represalii după amenda aplicată Google

‘Europa a atacat astăzi o altă mare companie americană importantă, Google’, a protestat vineri președintele SUA Donald Trump pe rețeaua sa Truth Social, amenințând că va riposta cu sancțiuni comerciale, notează AFP.

În același mesaj, președintele american a asigurat că, dacă Uniunea Europeană nu revine asupra amenzilor ‘nedrepte’ impuse Google, dar și Apple, va fi ‘constrâns’ să declanșeze un mecanism de taxe vamale punitive, ‘Secțiunea 301’.

‘Uniunea Europeană trebuie să înceteze imediat aceste practici împotriva companiilor americane’, a adăugat el.

Mai degrabă reținut față de lumea tehnologiei în timpul primului său mandat, republicanul în vârstă de 79 de ani a văzut cum cele mai mari nume din sector s-au raliat masiv de partea sa după la revenirea sa la putere.

Comisia Europeană a aplicat vineri gigantului american Google o amendă de 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenței în domeniul publicității.

Comisia a afirmat că Google și-a favorizat propriile sale servicii de publicitate în detrimentul unor furnizori concurenți.

Ancheta CE a stabilit că produsele Google dețin o poziție dominantă pe piață, iar compania a abuzat de această situație încă din 2014, pentru a-și avantaja produsele respective.

În speță, Google a încălcat articolul 102 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.