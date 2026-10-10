Trump cumpără motorină din Rusia, Zelenski îl acuză că îi face un cadou lui Putin

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că Rusia a acceptat să livreze motorină pe piața internațională, iar Statele Unite au suspendat temporar sancțiunile împotriva Moscovei pentru a permite tranzacțiile respective, transmite Reuters.

Liderul de la Casa Albă a afirmat în media sociale că a purtat o discuție ‘de foarte mare succes’ cu omologul său rus Vladimir Putin, cu care a convenit că Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină, adică circa 2,25 milioane de barili.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat acordul ca pe ‘o decizie slabă din partea unor parteneri puternici’; ‘cadourile pentru Putin nu vor aduce pacea sau vreun beneficiu lumii civilizate. Rusia va ‘răsplăti’ motorina cu mai multă teroare și perfidie’, a adăugat el.

Reuters menționează că SUA exportă circa 1,5 milioane de barili de motorină pe zi, iar prețul carburantului respectiv la pompele americane a ajuns aproape de un record înaintea alegerilor parlamentare parțiale din 3 noiembrie, de la jumătatea mandatului prezidențial. Trump se confruntă cu nemulțumirile americanilor, iar scrutinul poate menține sau inversa majoritatea în Congresul SUA, deținută în prezent de republicani.

După anunțul de vineri, prețul motorinei a scăzut. Trump a adăugat că Rusia va livra încă 500.000 de tone în noiembrie și încă un milion de tone ‘imediat după aceea’, iar ulterior și mai mult, ‘în funcție de starea rafinăriilor lor’, lovite de atacurile ucrainene.

Motorina s-a scumpit cu 70% după ce SUA și Israelul au atacat Iranul în 28 februarie; în SUA, prețul mediu al motorinei era joi de 6,28 dolari galonul. Conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu au provocat o criză a pieței carburanților la nivel mondial. Trump a făcut recent presiuni asupra aliaților să scoată motorină din rezerve și a extins pentru toate vehiculele scutirea de taxe a carburantului valabilă anterior doar pentru utilajele agricole.