UE a prelungit cu şase luni sancţiunile împotriva a 2.600 de persoane şi entităţi ruse implicate în războiul din Ucraina, după ce Ungaria şi Slovacia au renunţat la veto

Uniunea Europeană a prelungit sâmbătă cu şase luni sancţiunile împotriva persoanelor şi entităţilor considerate că sprijină războiul Rusiei împotriva Ucrainei, după un impas cauzat de Ungaria şi Slovacia, care în cele din urmă au renunţat să se mai opună, relatează Reuters.

Consiliul European, organismul UE care reprezintă cele 27 de state membre, a anunţat că măsurile restrictive care vizează persoanele responsabile de subminarea sau ameninţarea integrităţii teritoriale, suveranităţii şi independenţei Ucrainei au fost prelungite până la 15 septembrie.

Blocul format din 27 de ţări a ridicat sancţiunile împotriva a două persoane şi a eliminat cinci persoane decedate de pe listă. Una dintre cele două persoane în viaţă eliminate este Niels Troost, un olandez inclus pe lista sancţiunilor pentru comercializarea petrolului rusesc, potrivit unui diplomat al UE.

Aproximativ 2.600 de persoane şi entităţi fac obiectul unor măsuri, inclusiv restricţii de călătorie, îngheţarea activelor şi interdicţia de a pune fonduri sau alte resurse economice la dispoziţia persoanelor sau entităţilor incluse pe listă. Sancţiunile UE s-au extins constant de la invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022.

Ungaria şi Slovacia au încercat anterior să obţină eliminarea unui număr de oligarhi ruşi de pe lista sancţiunilor, au declarat diplomaţi ai UE.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a îndemnat luni Uniunea Europeană să suspende sancţiunile asupra energiei ruseşti din cauza creşterii vertiginoase a preţurilor, alimentată de războiul din Iran. Ungaria şi Slovacia au avut, de asemenea, divergenţe cu Ucraina în legătură cu fluxurile de petrol rusesc prin conductele Drujba.