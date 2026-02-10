UE avertizează Meta cu măsuri provizorii pentru a bloca schimbarea politicii WhatsApp privind asistenţii AI

Comisia Europeană a notificat Meta Platforms că intenţionează să impună măsuri provizorii pentru a opri compania ă excludă asistenţii AI terţi din WhatsApp, după ce a concluzionat preliminar că aceasta ar fi încălcat regulile antitrust ale UE, transmite CNBC.

Potrivit Comisiei, Meta riscă să distorsioneze concurenţa printr-o politică introdusă în octombrie şi aplicată din ianuarie, care ”interzice efectiv” utilizarea asistenţilor AI generali de la terţi în cadrul WhatsApp Business.

Bruxellesul consideră că această decizie ar putea afecta ireversibil competiţia pe piaţa europeană a inteligenţei artificiale, într-un moment în care sectorul evoluează rapid.

Comisarul european pentru concurenţă, Teresa Ribera, a declarat că acţiunea urmăreşte să împiedice companiile dominante să îşi folosească poziţia pentru a obţine avantaje neloiale. Măsurile ar obliga Meta să menţină accesul asistenţilor AI terţi la WhatsApp în condiţiile anterioare schimbării de politică, până la finalizarea investigaţiei.

Meta respinge acuzaţiile, afirmând că nu există motive pentru intervenţia UE şi că WhatsApp Business API nu reprezintă un canal esenţial de distribuţie pentru produsele AI. Compania subliniază că utilizatorii au numeroase alternative, de la aplicaţii şi sisteme de operare până la website-uri şi parteneriate din industrie.

În ultimul an, marile companii americane de tehnologie au fost vizate de numeroase amenzi în UE pentru încălcarea regulilor privind concurenţa şi protecţia consumatorilor. Apple a fost amendată cu 500 milioane de euro în aprilie, Meta cu 200 milioane de euro în aceeaşi lună, iar Google a primit o amendă de 2,95 miliarde de euro în septembrie pentru practici anticoncurenţiale în publicitatea online.