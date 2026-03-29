UE cere României să transpună deplin Directiva privind cerințele de capital

Comisia Europeană a trimis scrisori de punere în întârziere către 22 state membre, printre care și România, pentru că nu au transpus complet modificarea Directivei privind cerințele de capital (Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește competențele de supraveghere, sancțiunile, sucursalele din țări terțe și riscurile de mediu, sociale și de guvernanță – CRD6).

Statele care au primit scrisori sunt: Belgia, Bulgaria, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Austria, Portugalia, Polonia, România, Slovacia, Finlanda și Suedia.

CRD6 este o actualizare importantă a cadrului prudențial bancar al UE și are ca obiectiv armonizarea normelor pentru furnizarea de servicii bancare de către instituții din țări terțe în blocul comunitar, acestea fiind obligate să respecte un set de cerințe minime și reguli minime armonizate pentru prestarea serviciilor. În plus, Directiva caută să armonizeze instrumentele și competențele de supraveghere din diverse domenii, cum ar fi tranzacțiile relevante din punct de vedere prudențial, penalităților cu titlu cominatoriu, evaluările de competență și onorabilitate și independența autorităților de supervizare, și consolidarea cadrului referitor la riscurile de mediu, sociale și de guvernanță prin integrarea mai eficientă a gestionării acestora în cadrul prudențial.

Potrivit sursei citate, Directiva este în beneficiul cetățenilor UE deoarece consolidează stabilitatea financiară și se asigură că băncile pot furniza împrumuturi și servicii cetățenilor în orice condiții economice.

Trimiterea unei scrisori de punere în întârziere reprezintă demararea procedurii de infringement. Termenul limită pentru transpunerea modificărilor era 10 ianuarie 2026. Până la acea dată, 22 de state membre nu au comunicat Comisiei transpunerea completă a Directivei.

Acestea au acum la dispoziție două luni pentru a finaliza transpunerea și a notifica măsurile lor către Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.