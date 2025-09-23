UE și Republica Moldova au prelungit Acordul privind transportul rutier până la 31 martie 2027

Uniunea Europeană și Republica Moldova au decis să prelungească valabilitatea actualului lor Acord privind transportul rutier până la 31 martie 2027, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Acordul este conceput pentru a sprijini accesul Republicii Moldova la piețele globale prin facilitarea tranzitului prin țările UE și consolidarea legăturilor țării cu piața UE. De la semnarea sa inițială la 29 iunie 2022, Acordul a stimulat semnificativ exporturile rutiere, în beneficiul ambelor economii.

‘Suntem foarte încântați să prelungim Acordul privind transportul rutier cu Republica Moldova, care s-a dovedit deja a fi un real succes. Acesta a oferit un sprijin vital economiei moldovenești în urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, stimulând în același timp exporturile UE către Republica Moldova. Această prelungire este o demonstrație tangibilă a sprijinului continuu al UE pentru Republica Moldova și a integrării constante a economiilor noastre’, a declarat Comisarul pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas.

Acordul cu Republica Moldova a fost stabilit inițial în urma pierderii unor rute de transport importante care treceau prin porturile Mării Negre și piețele de export ale Ucrainei spre estul Ucrainei, din cauza războiului de agresiune al Rusiei. Prin liberalizarea parțială a transportului rutier de mărfuri prin acordarea de drepturi de tranzit și de transport bilateral transportatorilor moldoveni și din UE pentru teritoriile lor respective, Acordul susține o integrare mai profundă a pieței moldovenești în UE. De asemenea, a consolidat rutele de solidaritate UE-Ucraina, deoarece Republica Moldova este o țară de tranzit importantă pentru exporturile și importurile ucrainene.

Exporturile rutiere din Republica Moldova către UE au crescut cu 57% în volum și cu 41% în valoare în al treilea trimestru al anului 2024, comparativ cu aceeași perioadă din 2021 (înainte de Acord). UE a beneficiat, de asemenea, foarte mult de pe urma Acordului: exporturile UE pe cale rutieră către Republica Moldova au crescut cu 49% în valoare și cu 36% în volum în aceeași perioadă.