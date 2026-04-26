UE și SUA semnează un nou plan de cooperare în comerțul cu minerale critice

Statele Unite și Uniunea Europeană au semnat vineri un plan de cooperare pentru consolidarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice, esențiale pentru tehnologiile avansate și industria militară, cu obiectivul de a progresa către un acord comercial în acest sector strategic care este dominat intens de China, relatează agenția EFE.

Planul a fost semnat la o ceremonie la Washington de către secretarul de stat american Marco Rubio și comisarul european pentru comerț Maros Sefcovic.

‘Acesta demonstrează o conștientizare și un angajament în creștere la nivel global, în special cu aliații noștri din Europa, asupra importanței lanțurilor de aprovizionare și a mineralelor critice pentru succesul economiilor noastre și securitatea noastră națională’, a declarat Rubio.

‘Concentrarea excesivă a acestor resurse, faptul că sunt dominate de unul sau două locuri, reprezintă un risc inacceptabil’, a adăugat el, făcând aluzie la China.

La rândul său, Comisia Europeană a publicat un comunicat în care afirmă că, în virtutea respectivului plan, SUA și UE vor colabora pentru ‘o gamă extinsă de politici și instrumente comerciale’.

Printre domeniile de cooperare sunt menționate stabilizarea prețurilor, unele subvenții, promovarea investițiilor și a cercetării, stabilirea de standarde comune pentru minerit și reciclare, precum și mecanisme de răspuns rapid la întreruperile în aprovizionare. Aceste instrumente vor fi aplicate inițial pentru anumite minerale critice și lanțurile de aprovizionare asociate acestora.

Washingtonul și Bruxellesul mai menționează că discuțiile lor sunt complementare celor din alte forumuri internaționale, în contextul creșterii concurenței globale pentru accesul la minerale esențiale pentru tranziția energetică și industria tehnologică.

Așa-numitele minerale critice sunt esențiale pentru fabricarea semiconductorilor, a bateriilor de ultimă generație și a unei game largi de componente electronice și produse tehnologice.

Planul anunțat vineri survine în urma acordului de cooperare încheiat în februarie între SUA și UE pentru aprovizionarea cu materii prime critice pentru a contracara concurența din partea Chinei, care poate furniza astfel de resurse la prețuri mult inferioare celor cerute de alte țări.

China, care concentrează majoritatea rezervelor mondiale de minerale rare (pământuri rare), domină nu numai extracția acestora, dar a dezvoltat și un cvasi-monopol asupra procesului de rafinare a lor. China controlează în acest mod furnizarea unor metale strategice, cum ar fi galiul, utilizat la fabricarea semiconductorilor.

Or, blocul comunitar a învățat pe propria piele în timpul crizei provocate de pandemia COVID-19 cum dependența față de materiile prime critice importate din China i-ar putea bloca lanțurile de aprovizionare. De atunci, UE încearcă să găsească noi parteneri și a mai semnat acorduri cu Japonia, Australia și Canada.