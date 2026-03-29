UE solicită României să transpună deplin Directiva privind înființarea și funcționarea punctului unic de acces european

Comisia Europeană a trimis scrisori de punere în întârziere către 19 state membre, printre care și România, pentru că nu au transpus complet Directiva UE 2864 din 2023 privind înființarea și funcționarea punctului unic de acces european (ESAP) în raport cu schimbările introduse în 15 Directive UE în care se solicită ca raportările să fie trimise către ESAP într-un format specific, însoțite de metadate, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Statele care au primit scrisori sunt: Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Portugalia, Polonia, România, Slovenia și Suedia.

Trimiterea unei scrisori de punere în întârziere reprezintă demararea procedurii de infringement. Termenul limită pentru transpunerea modificărilor era 10 ianuarie 2026.

Directiv ESAP este parte a pachetului legislativ ESAP care facilitează crearea unui mecanism centralizat pentru a oferi informații publice ușor accesibile, comparabile și utilizabile investitorilor și altor părți interesate. Pachetul legislativ îmbunătățește vizibilitatea unei companii de către investitori, sporind potențial sursele de finanțare, în beneficiul firmelor mici de pe piețele mici de capital, care ar putea atrage mai multă atenție atât din partea investitorilor din UE cât și a celor internaționali.

Pachetul legislativ prevede trei faze de dezvoltare a ESAP, construirea platformei ESAP, adăugându-se gradual mai multe raportări, contribuind la integrarea piețelor UE de capital, în linie cu obiectivele Uniunii economiilor și a investițiilor (SIU).

De asemenea, legislația ar urma să faciliteze finanțarea companiilor UE, ar urma să stimuleze creșterea și crearea de locuri de muncă în blocul comunitar.

ESAP are trei stadii de implementare. Pentru prima fază, statele membre UE trebuiau să transpună Directiva UE 109 din 2004 referitoare la Transparență până în 10 iulie 2025. Pentru a doua și a treia fază, care implica cele 15 Directive UE menționate anterior, termenul limită era 10 ianuarie 2026.

Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere către 19 state membre. Acestea au acum la dispoziție două luni pentru a finaliza transpunerea și a notifica măsurile lor către Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.