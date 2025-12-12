UE solicită Ungariei să renunțe la măsura plafonării prețurilor la alimente impusă retailerilor străini

Comisia Europeană a solicitat joi Ungariei să elimine o limită vizând prețul de comercializare cu amănuntul a produselor alimentare și articolelor de farmacie care se aplică distribuitorilor cu amănuntul non-ungari, în caz contrar riscând să fie vizată de acțiuni în justiție, transmite Reuters.

În replică, Ministerul ungar al Economiei a anunțat într-un comunicat că va menține restricțiile și este pregătit să conteste Bruxelles-ul pe această temă. Ungaria a suferit cea mai gravă creștere a inflației din Uniunea Europeană de la debutul invaziei rusești din Ucraina și, în luna martie a acestui an, a impus o limită de 10% la marjele retailerilor pentru 30 de produse alimentare de bază, ca răspuns la creșterea prețurilor. De atunci, Guvernul de la Budapesta a prelungit în mod repetat durata plafonului și a extins gama de produse care intră sub incidența măsurilor, care se aplică acum până la 28 februarie 2026.

Plafonarea marjelor de preț ale retailerilor a generat proteste din partea comercianților cu amănuntul străini, iar unii au îndemnat Comisia să ia măsuri împotriva Budapestei, argumentând că măsurile au vizat în mod disproporționat companiile străine, deoarece doar unii comercianți cu amănuntul maghiari au fost afectați.

Joi, Executivul comunitar a anunțat că a trimis un aviz motivat Ungariei, ceea ce reprezintă practic o solicitare formală de a se conforma legislației UE, acordându-i două luni pentru a răspunde și a lua măsuri, altfel riscând să fie dată în judecată.

Retailerul austriac SPAR Group a declarat că ‘avizul motivat’ al Comisiei este ‘o piatră de hotar în combaterea restricțiilor ilegale privind comerțul cu amănuntul’.

‘Comisia ar trebui să utilizeze toate mijloacele disponibile pentru a proteja întreprinderile și consumatorii europeni în cadrul pieței unice’, a declarat directorul general de la SPAR Austria Group, Hans K. Reisch.