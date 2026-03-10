UE va lansa un fond de infrastructură pentru a stimula tranziția la energia verde

Uniunea Europeană va lansa un nou fond de investiții pentru a susține cheltuielile de ordinul miilor de miliarde de euro, care vor fi necesare în următorii 15 ani pentru tranziția la energia verde a blocului comunitar, transmite Bloomberg.

Potrivit estimărilor Comisiei Europene, costul acestei tranziții va crește până la 695 de miliarde de euro pe an în următorul deceniu, conform unui draft al ‘Strategiei de investiții în energie curată’, care urmează să fie adoptată săptămâna aceasta de Executivul comunitar. Banca Europeană de Investiții (BEI) urmează să joace un rol esențial, inclusiv prin furnizarea finanțării inițiale pentru un ‘Fond de investiții strategice în infrastructură’, care va ajuta operatorii de rețele electrice să își consolideze bilanțurile.

‘Investițiile sporite și accelerate în rețele electrice, coloana vertebrală a sistemului energetic, sunt esențiale pentru competitivitatea și securitatea europeană’, se arată în proiectul de document, care este posibil să sufere modificări. ‘Sprijinul public poate ajuta la distribuirea costurilor tranziției pe durata de viață a activelor, prevenind vârfurile de preț pe termen scurt’, se mai arată în documentul menționat.

Inițiativa de finanțare vine în contextul în care UE încearcă să stimuleze investițiile în infrastructura necesară pentru un sistem energetic bazat pe surse regenerabile. Războiul din Iran a expus încă o dată dependența continentului de combustibilii fosili, prețurile petrolului și gazelor crescând pe fondul intensificării concurenței globale pentru livrări din ce în ce mai mici.

Deocamdată, nu este clar cât de mare ar putea fi fondul de infrastructură și nici dimensiunea investiției inițiale a BEI.